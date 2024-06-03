TÜİK, 2024 Mayıs ayı enflasyon verilerini açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.



TÜİK verilerine göre, Mayıs 2024 Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 75,45, aylık yüzde 3,37 arttı;



Bağımsız akademisyenlerin oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu'na (ENAG) göre mayıs ayında aylık enflasyon yüzde 5,66, yıllık enflasyon yüzde 120,66 oldu.



Ekonomistlerin ortalama enflasyon tahmini, Reuters anketinde aylık yüzde 3, yıllık yüzde 74,8 düzeyinde olurken, AA Finans anketinde aylık yüzde 3,04, yıllık yüzde 74,89 olmuştu.



İstanbul Ticaret Odası (İTO), İstanbul'un enflasyonunu mayısta aylık yüzde 3,59, yıllık yüzde 82,20 hesaplamıştı.



Türk-İş'e göre mutfak enflasyonu mayısta aylık yüzde 7,02, yıllık yüzde 79,43 olmuştu.



Enflasyon nisan ayında yıllık bazda yüzde 69,80, aylık bazda yüzde 3,18 olarak kaydedilmişti.