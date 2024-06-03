Eski AKP'li vekil 'ihbarımdır' diyerek yazdı:

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre eski AKP Milletvekili Fatih Süleyman Denizolgun, Twitter hesabından çarpıcı bir iddiada bulundu. Denizolgun, bir siyasi figürün İstanbul Çamlıca'daki bir inşaat firmasından parasını ödemeden iki adet villa edindiğini iddia etti. Paylaşımında, bu olayın siyasi büyüklerden gizlice gerçekleştirildiğini belirterek, durumu "AK Parti Grup Başkanlığı ve Genel Merkez'e ihbarımdır" diyerek bildirdi.





Denizolgun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:"İstanbul Çamlıca’daki bir inşaat firmasından; 1 tane değil, 2 tane villayı hem de parasını hiç ödemeden, gasp eden, üzerine ilkten tapusuyla geçiren siyasi makam sahibi kim?Hem de bu olayı; hiçbir siyasi büyüğümüz bilmeden; gizli gizli yapan, ama kendisi de çok iyi dereceli bir makamı işgal eden siyasi aktör kim?Büyük devletimize, AK Parti grup başkanlığımıza ve AK Parti Genel Merkezime ihbarımdır."