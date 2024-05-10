S&P'ye göre dolar 43 TL'ye çıkacak: İşte o tarih!

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), ekonomideki kademeli dengelenmeyle birlikte Türk bankalarındaki dengesizliklerin terse dönmesi beklediğini söyledi.







S&P'nin bugün yayınladığı Türk bankalarına ilişkin notunda para politikasının bir süre daha sıkı kalacağı belirtilerek, bunun da bankaların aktif kalitesine olumsuz etkisinin muhtemel olduğu kaydedildi.





Notta ayrıca yurtiçi yerleşiklerin TL'ye olan güven eksikliğinin bankaların dış finasmana erişimdeki artışın olumlu etkilerini gölgede bırakabileceğine de dikkat çekildi.





Nominal kredi büyümesinin ise bu yıl yüzde 40'lara doğru yavaşlamasının beklendiği bunun da reel bazda daralma anlamına geleceği ifade edildi.





Ekonominin gelecek iki yılda yavaşlamasını, reel GSYH büyümesinin 2022-2023'teki ortalama yüzde 5 seviyelerinden yüzde 3 seviyelerine düşmesini bekleyen S&P Global baz senaryoda dolar/TL'nin de 2025 sonunda 43 lira olmasını bekliyor.







