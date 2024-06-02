Samanyolu Haber /Dünya / Musk'a şok suçlama: Bir Tesla hissedarı ile davalık oldu /02 Haziran 2024 12:18

Musk'a şok suçlama: Bir Tesla hissedarı ile davalık oldu

Tesla CEO'su Elon Musk bir kez daha hissedarlarıyla davalık oldu. Bu kez bir Tesla hissedarı Elon Musk'ı içeriden bilgi ticareti yapmakla suçluyor.

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Tesla hissedarı Elon Musk'a 7,5 milyar dolarlık içeriden bilgi ticareti (insider trading) iddiasıyla dava açtı.

Delaware Chancery Mahkemesi'nde açılan davada hissedar Michael Perry, Musk'ın, gerçek zamanlı verilere erişimi sayesinde 2022 Kasım ayı ortasında beklenenden düşük rakamları öğrendiğini ve bilgi kamuya açıklanmadan önce hisselerini sattığını söyledi.

Sözcü'de yer alan habere göre Perry, şirketin dördüncü çeyrek rakamlarının 2 Ocak 2023'te kamuoyuna açıklanmasının ardından Tesla'nın hisse fiyatının düştüğünü söyledi ve Musk'ın içeriden elde ettiği bilgiyle yaklaşık 3 milyar dolarlık kâr ettiğini iddia etti.

“Musk, Tesla'daki pozisyonunu istismar etti ve Tesla'ya karşı güvene dayalı görevlerini ihlal etti” denilen davada, mahkemeden Musk'ı işlemlerden elde edilen karı iade etmeye yönlendirmesi istendi.

Davada ayrıca Tesla'nın yöneticileri Musk'ın hisseleri satmasına izin vererek güvene dayalı görevlerini ihlal etmekle suçlandı.

Musk ve Tesla, Reuters'in yorum talebine hemen yanıt vermedi.

Davada, “(Musk) bu satışları yapmak için önemli olumsuz haberlerin yayınlanmasını beklemiş olsaydı, satışları ona Kasım ve Aralık 2022 satışlarından elde edilen tutarların yüzde 55'inden daha azını kazandıracaktı” denildi.

56 MİLYAR DOLARLIK MAAŞ PAKETİ İPTAL EDİLMİŞTİ
Diğer bir yandan Elon Musk uzun bir süredir maaş paketiyle ilgili tartışmaların merkezinde yer alıyordu. 

2008 yılında Tesla hissedarı Richard Tornetta, Musk'ın maaşına karşı dava açmıştı.

Yıllar süren dava sonuçlandı ve Musk, 56 milyar dolarlık maaş paketinden oldu. Yönetim kurulu tarafından "akıl almaz bir meblağ" olarak tanımlanan paketin hissedarlar açısından adil olmadığına hükmedilmişti.

Elektrikli araç devi, yıllık hissedar toplantısını 13 Haziran'da gerçekleştirecek ve hissedarlar ödeme paketini onaylayıp onaylamama konusunda oy kullanacak. 

X HİSSESİ DAVASI SÜRÜYOR
Ayrıca Musk'ın 2022 yılında sosyal medya platformu Twitter'dan (X) hisse satın alarak federal menkul kıymetler yasalarını çiğneyip çiğnemediğini belirlemeye yönelik dava da sürüyor.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından açılan davanın nedeni  Elon Musk'ın Twitter hisselerini satın almak istediğini SEC'e açıklamadan önce Twitter hissesi alması olarak açıklanıyor.

Musk ise SEC'in yersiz soruşturmalarla kendisini taciz etmeye çalıştığını söylüyor.

Musk ayrı bir hissedar davasında ise daha düşük fiyatlardan hisse toplamak için sosyal medya şirketindeki hissesinin açıklanmasını geciktirerek X yatırımcılarını dolandırmakla suçlanıyor.
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