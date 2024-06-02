1 ölü 7 yaralı: Çöken binanın 2 katı kaçak çıktı!

Küçükçekmece Kartaltepe Mahallesi'nde 3 katlı bir bina henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü.







Olay yerine çok sayıda arama ve kurtarma ekibi sevk edildi.







Bina çöktükten sonra ise bir kişinin kendi imkanlarıyla enkazdan çıktığı ve ekiplere içeride kalanlarla ilgili bilgi verdiği belirtildi.







Enkazdan toplam 8 kişi yaralı olarak çıkarıldı.





İstanbul Valisi Davut Gül, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu, ekiplerden bilgi aldı.





İstanbul Valisi Davut Gül, "Bina 1988 yapımı, patlama tespiti yok, çökme nedeni bilinmiyor" bilgisini aktardı





1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Enkazda 1 kişinin hayatının kaybettiği öğrenildi.





2 KATI KAÇAK ÇIKTI

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, çöken binanın 2 katının kaçak olduğunu açıkladı.





SORUŞTURMA BAŞLATILDI



Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı çöken bina ile ilgili 1 Cumhuriyet Başsavcı Vekili ile 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirdi.





Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada "" 02.06.2024 tarihinde saat 08:40 sularında, Küçükçekmece ilçesi Kartaltepe Mahallesi Belediye Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı binanın henüz belirlenemeyen bir nedenle çökmesi olayı ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından derhal soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında; 1 Cumhuriyet Başsavcı Vekili ile 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiş olup, olay yerine intikal ettirilmiştir. Arama kurtarma çalışmalarının bitimine müteakip, Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından görevlendirilen 3 kişilik bilirkişi ekibi kusur tespiti için incelemelerine başlayacaktır. Soruşturma titizlikle devam etmektedir" ifadeleri yer aldı.