Samanyolu Haber /Gündem / Özel'den yeni 'normalleşme' açıklaması /02 Haziran 2024 15:38

Özel'den yeni 'normalleşme' açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Rize’de düzenlenen ’Çay Mitingi’nde açıklamalarda bulundu. Sıcak siyaset gündemine dair açıklamalarından 'normalleşme' tartışması dikkatleri çekti.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, çay üreticilerinin sorunlarına dikkati çekmek amacıyla Rize’de düzenlenen Çay Mitingi’ne katıldı.

"NORMALLEŞME MUHALEFETİN DOZUNU DÜŞÜRMEK DEĞİLDİR"
Özel'in konuşmasında normalleşme tartışmalarıyla ilgili öne çıkanlar şöyle:

"Birileri siyasetteki normalleşmeden rahatsızlık duyup eski kavgalı, tartışmalı günleri geri getirmek istiyor ama ben şunu söylüyorum; 'normalleşmek muhalefetin dozunu düşürmek değildir. Normalleşme vatandaşı sorununu görmemek değildir. Haksızlığa susmak değildir. Aksine normalleşme hem müzakere hem de mücadele etmektir. En yapıcı muhalefeti yapmaktır. Gerektiğinde meydanları ve meydanları doldurmaktır. Sesin en gürünü çıkarmaktır.

ERDOĞAN'A ÇAĞRI
Buradan Sayın Erdoğan'a kendi memleketinden sesleniyorum. Hakaret etmenin, onunla kavga etmenin ne bana ne kendisine ne Rize'ye ne Türkiye'ye faydası var. Sayın Erdoğan'a kendi memleketinden AK Parti'li, MHP'li, CHP'li İYİ Parti'li her görüşten hemşerisinin sesini duyurmaya geldim.
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