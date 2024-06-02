Samanyolu Haber /Dünya / Almanya'nın güneyi sele teslim /02 Haziran 2024 15:14

Almanya'nın güneyi sele teslim

Almanya'nın güney eyaletlerinde etkili olan yoğun yağışlar pek çok bölgede sele yol açtı. Bir itfaiye görevlisi hayatını kaybetti. Çok sayıda insan bölgeden tahliye edildi.

SHABER3.COM

Almanya'nın güneyinde etkili olan sağanak yağışlar pek çok bölgenin sular altında kalmasına neden oldu. Bavyera ve Baden-Württemberg eyaletlerinin bazı bölgelerinde itfaiye ekipleri ve diğer acil yardım ekipleri taşan nehir ve dereler nedeniyle kesintisiz mesai yaptı. Yalnızca Teknik Yardım Ajansı'nın (THW) bin 800 personelini afet bölgelerinde görevlendirdiği belirtildi. Bavyera'da Cumartesi akşamı geç saatlere kadar 10 belediyenin, Tuna Nehri ve bazı kollarındaki su seviyesinin tehlikeli seviyelere ulaşması nedeniyle afet durumuna geçerek alarm halinde kaldığı belirtildi.

DW Türkçe'nin haberine göre aralıksız devam eden yağışların Bavyera'da yalnızca yüz yılda bir ulaşılan su seviyelerinin görülmesine yol açtığı kaydedildi.

İtfaiye görevlisi hayatını kaybetti
Bavyera'daki Pfaffenhofen an der Ilm'in kuzey kesiminde yerel yetkililer aşırı sel baskınlarından endişeli. Paar'daki su seviyesinin yükselmesi nedeniyle 140 kişinin bölgedeki iki huzurevinden tahliye edildiği, nehir kıyısına yakın bölgelerde de en az 100 kişinin tahliye edildiği kaydedildi.

Bölgede aşırı yağışlar can kaybına da yol açtı. Selden kurtarılan bir aileye yardım eden bir itfaiye görevlisinin hayatını kaybettiği bildirildi. 42 yaşındaki itfaiye görevlisinin üç meslektaşıyla birlikte çıktığı görev esnasında bulundukları botun alabora olması sonucu hayatını kaybettiği ve sabah saatlerinde cesedine ulaşıldığı kaydedildi.



Cumartesi akşamı geç saatlerde Münih'ten Köln'e giden bir hızlı trenin iki vagonunun Baden-Württemberg eyaletindeki Schwäbisch Gmünd yakınlarında meydana gelen toprak kaymasının ardından raydan çıktığı bildirildi. Kazadan yara almadan kurtulan 185 yolcunun tahliye edildiği belirtildi.

Alman Meteoroloji Servisi (DWD), Pazar günü için Bavyera ve Baden-Württemberg eyaletlerinin büyük bölümünde şiddetli yağmurla birlikte gökgürültülü fırtına riski uyarısı yaptı. Kötü hava koşullarının öğlen saatlerinden Pazarı Pazartesiye bağlayan geceye kadar etkili olması bekleniyor. DWD'den yapılan açıklamada, yoğun yağışların doymuş toprağı vurması halinde yine sele yol açabileceği belirtilerek, bodrum ve sokakların sular altında kalabileceği uyarısı yapıldı. Yıldırım düşmesinden kaynaklanan zararın da görülebileceği belirtildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Almanya'nın güneyi sele teslim Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:44:52