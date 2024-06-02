Erdoğan'dan dikkat çeken yorum: Hamas aynı zamanda Anadolu'yu savunuyor

AKP 31. İstişare ve Değerlendirme Kampı'nda konuşan Erdoğan'ın gündeminde, Filistin'den, yeni anayasaya, yeni eğitim modelinden muhalefete bir çok konu vardı.





Erdoğan'ın Filistin'de yaşanan dramı anlatırken Hamas hakkında yaptığı yorum dikkatleri çekti. Erdoğan'ın sözleri şu şekilde:







'HAMAS AYNI ZAMANDA ANADOLU'YU SAVUNUYOR'

"Türkiye olarak bu katliama her yerde itiraz ediyoruz. Filistin'in yanındayız. Hiçbir baskı bunu değiştirmeyecek. Varsın birileri rahatsız olsun, İsrail'e şirinlik yapsın. Biz kardeşlerimizin nasıl zorlu mücadele verdiklerini iyi biliyoruz. Hamas aynı zamanda Anadolu'yu savunuyor.





Netanyahu'ya artık "bir dur" denmelidir. Sınanan Müslümanlığımız ile birlikte insanlığımızdır. Her türlü bedeli göze alarak yaptıklarımız bunun içindir.







Filistin'i tanıyan ülke sayısı 147'e çıktı. Soykırım şebekesinin biran önce durdurulması için ne yapılması gerekiyorsa yapacağız."









