Küçükçekmece'de bina çöktü, enkaz altında kalanlar var!

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi Kartaltepe Mahallesi Belediye Caddesi üzerinde bulunan bir bina, saat 08.45 sıralarında bilinmeyen bir sebeple çöktü.







İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.







Gazete Duvar'da yer alan habere göre, enkaz altındaki bir kişiye ulaşıldı, bir kişiyle de iletişim kurulduğu öğrenildi.





VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada "02.06.2024 Pazar günü saat 08.40 sıralarında Küçükçekmece İlçesi Kartaltepe Mahallesi Belediye Caddesi ile Geçit Sokağın kesişim noktasında bulunan üç katlı bina çökmüştür. Olay yerine çok sayıda AFAD, arama kurtarma ve sağlık ekibi sevk edilmiştir" ifadeleri yer aldı.





Bölgeye gelen İstanbul Valisi Davut Gül, iki katta da ailelerin yaşadığı, binada toplam 9 kişi olduğunu, 2'si ağır 7 kişinin yaralı olarak çıkarıldığını, 2 kişi için de arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bilgisini paylaştı.





Öte yandan Gül, binanın 1988 yılında yapıldığını aktardı.







