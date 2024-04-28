Samanyolu Haber /Dünya / Biz bu filmi görmüştük: Brezilya'yı ayağa kaldıran olay /28 Nisan 2024 08:32

Biz bu filmi görmüştük: Brezilya'yı ayağa kaldıran olay

Zengin bir işadamının oğlunun aşırı hız yapıp çarptığı araçtaki bir kişi öldü. Annesi olay yerine gelip alkollü olduğu belirtilen oğlunu kaçırdı.

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İstanbul’da geçen ay yazar Eylem Tok’un 17 yaşındaki oğlu T.C.’nin karıştığı trafik kazası sonucu bir kişi hayatını kaybetmiş, ardından anne ve oğlu ABD’ye kaçmıştı. Büyük tepki çeken olayı anımsatan bir kaza da Brezilya’da gerçekleşti.

Sözcü'de yer alan habere göre 31 Mart gecesi 02.00 sıralarında Sao Paulo kentinde Sastre Filho (24), kumarhaneden çıktıktan sonra lüks aracıyla başka bir araca çarptı. Diğer araçtaki Ornaldo Viana (52) öldü. Babası zengin bir iş adamı olan Filho, olay yerine gelen annesi Daniela Cristina Andrade tarafından kaçırıldı. Sürücüye alkol testi yapılamadı.

Filho’nun avukatı, “Ceza alması için alkollü olduğunu kanıtlamaları lazım. Kendisi ölen kişinin ailesine yardım etmek istiyor. Ancak karşı taraf görüşme talebimizi kabul etmedi” dedi.

KEFALETLE SERBEST KALDI

Filho tepkiler üzerine kazadan 3 gün sonra teslim oldu. Yapılan alkol testi temiz çıktı. Filho 500 bin real (yaklaşık 100 bin TL) kefaletle serbest kaldı.


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