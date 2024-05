AKP'li belediyeden esnafı isyan ettiren karar

Malatya Yeşilyurt'ta depremzede esnaf için kurulan konteyner iş yerlerine yapılan tente, sundurma ve bazı eklentilerin kaldırılması için Malatya Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri tarafından ihbar tutanağı gönderilerek dört gün süre verildi.



Zabıtanın ihbar tutanağı üzerine toplanarak eylem yapan esnaf, "Seçimden önce bize yerleriniz güzel olmuş diyenler, şimdi bunları kaldırmamızı istiyor" sözleriyle sitem etti.



Esnafın yaptığı eyleme CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız, CHP Malatya il yöneticileri ve belediye meclis üyeleri de destek verdi.



"BİZE BİR YILDA İŞ YERİ VERECEKLERDİ HANİ NEREDE?"



Tecde Mahallesi’nde konteynerde çalışan Özkan Ateş, "Burada konteynerler kurulurken sınırlar gösterildi. 'Lokantacısınız, müşteriniz kapının önünde gölgede otursun. Ürünlerinize yağmur gelmesin' denildi. Bugün söyleyen o isim yok. Arıyoruz belediye başkanının durumdan haberi yok. Zabıtaya soruyoruz 'bilmiyoruz' diyorlar. Sizi kim gönderdi bize? Burası Yeşilyurt’un bölgesi, tutanak Malatya Büyükşehir Belediyesine ait, kimden geldiği belli değil. Keyfi bir olay, burada mağduriyet var. Bize bir yılda iş yerleri yapılacaktı. Hani nerede" dedi.



"BORÇ ALARAK BUNLARI YAPTIK ‘KALDIRIN’ DİYORLAR"



Konteynerde lokanta işleten Muğdat İnce ise borç alarak dükkânlarının önündeki eklentileri yaptıklarını ifade ederek, şunları söyledi:



"Bize ilk başta 'bir çivi bile çakılmayacak' dediler. Ben lokantacıyım; mangal, tezgah, dolap var. Müşteri oturtacak yerim yok. Moralimiz zaten gitmiş, kimisinin çocuğu öldü kimimizin babası öldü. Buna mı yanalım, eve ekmek götürme derdine mi yanalım? Bir önceki müdür izin vermişti, şimdiki müdür izin vermiyor deniliyor. Biz hangi müdüre uyalım. İzin verildi, sınır çizildi. Söylenen yere kadar yaptık. Bende 20 kalem ürün var, bana illaki dolap ve oturacak yer lazım. Kendi imkanlarımızla bunu yaptık. Geçen kış yaptığımız çalışmalarla biriktirdiklerimiz ve borç alarak bunları yaptık, şimdi 'kaldırın' diyorlar."



"ESNAF OLARAK PERİŞANIZ ŞU ANDA"



Bir başka esnaf ise, "Hep bir şeyleri geçiştirmeye çalışıyorlar ama biz buna boyun eğmeyiz. Malatya esnafı olarak burayı ayakta tutan biziz ya, öyle söylüyorlar ya. Bizim buna göz yumacak durumumuz yok. Gücümüzle dükkanlarımızı kendi paramızla açtık" dedi.



"MALATYALILAR KENTİ AYAKTA TUTMAYA ÇALIŞIYOR"



Deprem sonrası iş yeri bekleyen Malatya esnafının bu sorununun hala çözülemediğini dile getiren CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız, şunları söyledi:



*Malatyalılar deprem sonrası kenti terk etmeyerek ayakta kalmaya çalışıyor. Her yeni iş yeri açan ve konteynerde hizmet veren esnafa Malatya’yı terk etmedikleri ve ayakta tutmaya çalıştıkları için teşekkür ediyorum.



*Burada cadde boyunca yer alan esnafın her birinin uzmanlık alanları var. Nereye giderlerse gitsinler bu konteynerden daha büyük iş yapabilecek yeteneğe sahipler ama Malatya’ya sahip çıkmak ve bu şehri büyütmek için gitmiyorlar.



*Şehri yönetenlerin liyakatsizliği yüzünden Malatyalılar ne ev sahibi olabildi ne de derme çatma bir iş yeri sahibi olabildi. 21 metre konteyner verdikleri hatta veremedikleri için kendi imkânlarıyla buraya konteyner kuran esnaf ayakta durmaya çalışıyor.



*Malatya’nın her derdi bitti, konteynerde ekmeğini kazanmak isteyen esnafın işgaliyesi mi kaldı? Dükkânın önündeki güneşlik ve yağmurdan korunmak için yaptırdığı sundurmayı kaldırsın diye esnafa yazı geliyor ve pazartesi gününe kadar süre veriliyor.



*Çay ocağı açmış, çay satıp evine ekmek götürsün diye kapısının önüne iki tane sandalye koymuş, siz Malatya’nın tüm sorunlarını halletmiş gibi esnafın ekmeğiyle oynuyorsunuz.