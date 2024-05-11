Samanyolu Haber /Gündem / Ülkü Ocakları yöneticisi Zeki Berkay Albayrak'ın Ayhan Bora Kaplan'la fotoğrafı ortaya çıktı! /11 Mayıs 2024 15:22

Ülkü Ocakları yöneticisi Zeki Berkay Albayrak'ın Ayhan Bora Kaplan'la fotoğrafı ortaya çıktı!

Gazeteci Erk Acarer, Sinan Ateş için 'Bir de ölüsü başımıza dert oldu' diye mesaj atan Ankara Ülkü Ocakları yöneticisi Zeki Berkay Albayrak'ın, suç örgütü liderliği suçlamasıyla tutuklu yargılanan Ayhan Bora Kaplan'la çekilmiş fotoğrafını paylaştı.

SHABER3.COM

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Sinan Ateş'in öldürülmesinin ardından “Konuşursam kimse rahat oturamaz’ diyerek istifa edip yurtdışına giden, sonra Olcay Kılavuz tarafından ikna edilerek geri getirilen Ankara Ülkü Ocakları yöneticisi Zeki Berkay Albayrak'ın, suç örgütü liderliği suçlamasıyla tutuklu yargılanan Ayhan Bora Kaplan'la çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı.
Gazeteci Erk Acarer, Ankara Ülkü Ocakları yöneticisi Zeki Berkay Albayrak'ın, suç örgütü liderliği suçlamasıyla tutuklu yargılanan Ayhan Bora Kaplan'la ve Sinan Ateş cinayeti sanıklarından Emre Yüksel'le fotoğrafını paylaştı.

Acarer mesajında "Bazen saçmalıyor ya da çocuktur deyip geçmeyeceksin. Zira kimi zaman bir ipucu bize derin bağları gösterebilir… Savcılar göreve! Şaka be şaka… Anarşizm çok güzel. Arkana 3-5 kamu görevlisi partili olursa kendi kanununu kendin yaratabiliyorsun" dedi.


“KAHPENİN DİRİSİ YETMİYORMUŞ GİBİ…”

Ateş’in Özel ile görüşmesinin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ankara Ülkü Ocakları yöneticisi Zeki Berkay Albayrak, “Kahpenin dirisi yetmiyormuş gibi bir de ölüsü başımıza dert oldu. Soba başında elinde tespihle racon pozları keserken  kimse Sinancı değildi" dedi.

NE OLMUŞTU?

30 Aralık 2022’de Ankara’nın Çankaya ilçesinde motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğrayan Sinan Ateş hayatını kaybetmişti. Motosikletli Vedat Balkaya’nın kullandığı, cinayeti de Eray Özyağcı’nın işlediği tespit edilmişti.

DW Türkçe’nin aktardığına göre soruşturmada eski Ülkü Ocakları yöneticisi Tolgahan Demirbaş’ın yanı sıra Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım’ın özel kalem müdürü ve yardımcısı Emre Yüksel, MHP’li avukat Serdar Öktem gibi kritik şüpheliler tutuklandı. Bu arada Yıldırım ve Ülkü Ocakları Ankara Ülkü Ocakları Başkanı Ömer Şanlı hakkında da yurt dışına çıkış yasağı konmuştu.

Öte yandan MHP İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi Ufuk Köktürk, iki özel harekat polisi, cinayeti organize etmekle suçlanan Doğukan Çep de tutuklananlar arasında.

Olay tarihinde nöbetçi olduğu için cinayet soruşturmasına bakan savcı Ayhan Ay, eski Ülkü Ocakları yöneticisi Tolgahan Demirbaş’ı gözaltına almıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, cinayete ilişkin soruşturmayı iki yıl dört ay sonra 29 Nisan’da tamamlamıştı. 22 kişiye ‘tasarlayarak öldürme’ suçu yöneltilen iddianamede cinayet sebebi de dahil olmak üzere birçok kritik bilgi yer almamıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Ülkü Ocakları yöneticisi Zeki Berkay Albayrak'ın Ayhan... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:18:21