Samanyolu Haber /Gündem / Eski Fenerbahçeli futbolcunun evinde yangın /11 Mayıs 2024 17:51

Eski Fenerbahçeli futbolcunun evinde yangın

Bursa'da Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Faruk Yiğit'e ait evde yangın çıktı. Kiracı olan Suriyeli bir kadın dumandan etkilendi.

SHABER3.COM

Bursa'da eski milli futbolcu Faruk Yiğit'e ait 2 katlı evin giriş katında yangın çıktı. Evde kiracı olan Suriye uyruklu kadın ile 2'nci katta oturan kadın dumandan etkilendi.

Olay, saat 12.00 sıralarında Orhangazi ilçesi Örnekköy Mahallesi’nde meydana geldi. Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen eski milli futbolcu Faruk Yiğit’e ait 2 katlı evin giriş katında, Suriyeli ailenin oturduğu dairede yangın çıktı.

İTFAİYE KURTARDI

4 kişilik aile, son anda alevleri fark ederek evden çıkarken, bir kadın dumandan etkilendi. Üst katta oturan başka bir kadın da duman nedeniyle merdivenlerden inemeyince terasa çıktı. Dumandan etkilenen kadını da itfaiye ekipleri merdivenli araçla kurtardı.

İtfaiye ekipleri tarafından yarım saatte kontrol altına alınıp söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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