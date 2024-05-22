İran Genelkurmayı: Helikopter enkazını Akıncı değil İran İHA'sı buldu

İran Genelkurmay Başkanlığı, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopterinin kaza yerini Türk İHA'sı Akıncı'nın değil kendi İHA'larının tespit ettiğini açıkladı.



Yarı resmi IRNA haber ajansında yer alan habere göre İran Genelkurmay Başkanlığı çarşamba günü "Cumhurbaşkanı ve beraberindeki heyetin helikopter kazası sonrasında, çok elverişsiz hava koşullarının varlığı ve bölgenin coğrafi karmaşıklığı ve dağlık yapısının yanı sıra, SAR radarıyla donatılmış, gelişmiş İran insansız hava araçlarının Hint Okyanusu'nun kuzeyinde görevde ve uzak mesafede olması, helikopter kaza yerinin tespiti için, kurtarma güçlerinin kara yoluyla bir arama operasyonu başlatmasını mecbur kıldı." açıklamasını yaptı.



Açıklamada, yakın olması nedeniyle Türkiye'nin işbirliği teklifi kabul edildi.



Açıklamada ayrıca "Ancak Türkiye bölgeye gece görüşlü ve termal kameralı İHA göndermesine rağmen, bulut altındaki noktaları tespit ve kontrol etme ekipmanının bulunmaması nedeniyle bu İHA, helikopterin düştüğü yeri doğru bir şekilde bildiremedi ve nihayetinde Türkiye'ye döndü," ifadesi yer aldı.



Genelkurmay başkanlığı helikopter kazasının tam yerinin pazartesi günü erken saatlerde, Hint Okyanusu'nun kuzeyindeki görevinden çağrılan kara kurtarma kuvvetleri ve silahlı kuvvetlerin İran insansız hava araçları tarafından tespit edildiğini vurguladı



IRNA'nın haberine göre Türk İHA'sının açıkladığı (38.7677778, 46.6925000 koordinatları Tevil köyü yakınlarında olup, burada incelemelerde bulunan ekipler herhangi bir helikopter izine rastlamadı.



İran insansız hava araçlarının pazartesi sabahı bölgeyi havadan izlemesi sonrası helikopter enkazının Uzi köyünün kuzeybatısında yer aldığı belirlendi.



Haberde Türk İHA'sının keşfettiği nokta ile İran İHA'sının keşfettiği kazanın ana noktası arasında 7 kilometrelik mesafe olduğu belirtildi.



TSK'nın İran'da tüm dünyaya damgasını vuracak bir kurtarma operasyonu gerçekleştirdiğini belirten Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ise "AKINCI, 9 bin 700 fitin altına inerek, vadilerin arasında manevra yaparak uçmak durumunda kaldı." dedi.