SAMANYOLUHABER.COM- UKRAYNA





Parlamentonun kabul ettiği yeni yasaya göre, seferberlik sırasında 18 ila 60 yaş arasındaki erkeklerin her zaman bir askerlik kayıt belgesi taşımaları, bir askerlik sicil ve kayıt bürosu temsilcisinin veya bir polis memurunun talebi üzerine bunu göstermesi gerekecek.





Askeri yönetime yardımcı olacak bazı iyileştirmelerin yapıldığını belirten Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Kabul edilen yasa, birliklerimizin ve askeri yönetimin talebi üzerine seferberlikte bazı değişiklikler içeriyor. Evet, buna göre askeri seferberlikten kaçanların kontrolünün güçlendirilmesi de söz konusu" ifadesini kullanmıştı.





Ukrayna hapishanelerinden mahkumlar cepheye yönlendirildi





Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, mahkumların gönüllü cephelere yönlendirilmesine ilişkin kararnameyi de imzaladı. Aynı kararnamede askerlikten kaçanlara yönelik para cezaları artırıldı.





Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, daha önce Ukrayna Parlamentosu (Verkhovna Rada) tarafından kabul edilen, belirli kategorilerdeki mahkumların Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine gönüllü olarak seferber edilmesine ve seferberlik ve askeri kayıt ihlallerine ilişkin cezaların sertleştirilmesine ilişkin yasa tasarısını imzaladı. Karar, Ukrayna parlamentosunun web sitesinde resmî olarak ilan edildi.





Bu belgeye göre, hafif ve orta şiddette suçlar işleyen bazı Ukraynalı mahkum kategorileri, mahkeme kararıyla şartlı tahliye temelinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine gönüllü olarak katılabilecek. Kiev, bu kategoride ne kadar mahkumun olduğunu belirtmedi.





Ekipman ve mühimmat sıkıntısı had safhada





Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne yakın zamanda seferber edilen askerler, ağır ekipman yetersizliği nedeniyle zor bir durumla karşı karşıya kalıyor.





Gelen haberlere göre "Bütün bu yeni birliklere yetecek kadar ağır ekipman ve mühimmat yok" deniliyor.





Yeni kurulan tugaylar, yeterli ağır ekipman olmadığından mekanize yerine piyade olarak sınıflandırılıyor. Özellikle 153. Tugay, ağır ekipman eksikliği nedeniyle mekanize bir birim olarak faaliyet gösteremiyor.





Batı kaynakları, Kiev'in saldırı planlarının ekipman yetersizliği nedeniyle zora girebileceğini belirtiyor. Ukrayna'nın etkili bir savunma ve saldırı stratejisi için daha fazla ağır ekipmana ihtiyaç duyduğu vurgulanıyor.