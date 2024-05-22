Rusya o tatbikatı başlattı!

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA







Rusya Savunma Bakanlığı'nın basın servisi, Güney Askeri Bölgesi'nde stratejik olmayan nükleer silahların kullanımına ilişkin tatbikatların ilk aşamasının başladığını duyurdu.





Tatbikatların ilk aşamasında, İskender füze sistemlerine nükleer mühimmat temini ve havacılığın özel olarak monte edilmiş Kinzhal hipersonik füzeleri de dahil olmak üzere nükleer savaş başlıklı füzelerle donatılması test ediliyor.





Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Devam eden tatbikat, stratejik olmayan nükleer silahların muharebe koşullarında kullanımı ile ilgili birliklerin personel ve ekipman olarak yanıt vermeye hazır olmasını sağlamayı ve bazı Batılı yetkililerin Rusya Federasyonu'na yönelik kışkırtıcı açıklamalarına ve tehditlerine yanıt olarak Rus devletinin toprak bütünlüğünü ve egemenliğini koşulsuz olarak sağlamayı amaçlıyor" denildi.





Güney Askeri Bölge füze formasyonlarının personeli, özel mühimmatları alarak İskender füze sistemlerine yüklemek ve bu füzeleri atışa hazırlamak için mevzi alanına hareket etme tatbikatları yapıyor. Havacılık kuvvetleri personeli de silahlarını özel muharebe birimleri ve belirlenen devriye alanlarına taşımak üzere sortiler gerçekleştiriyor.





Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emriyle gerçekleştirilen tatbikatlar, Mayıs ayı başında duyurulmuştu ancak tatbikatların kesin başlangıç tarihi açıklanmamıştı. Kremlin, tatbikatların amacının stratejik olmayan nükleer silahların hazırlanması ve kullanımına ilişkin konuların uygulamalı olarak test edilmesi olduğunu belirtti. Ayrıca, Kremlin, bu tatbikatların Batılı yetkililerin "provokatif açıklamaları ve tehditleri"ne bir yanıt olduğunu vurguladı.