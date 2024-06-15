Eylem Tok ve oğlu ABD'de tutuklandı

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre İstanbul'da Oğuz Murat Aci'nin hayatını kaybettiği kazayla ilgili kırmızı bültenle aranan yazar Eylem Tok ve oğlu Timur C. hakkında yeni bir gelişme yaşandı.



Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Tok ve oğlu Timur C.'nin ABD'de tutuklandığını açıkladı.



Tunç sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ülkemize iade talebimiz kapsamında ABD'de yakalanarak gözaltına alınan şüpheli Eylem Tok ve oğlu Timur C., Boston’da çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanmıştır" diye yazdı.



İade yargılaması sürecini yakından takip edeceklerini belirten Tunç, "Tutukluluğun gözden geçirileceği duruşma, 18 Haziran’da yapılacaktır" dedi.



KALDIKLARI EVE POLİS BASKINI YAPILDI



Boston Polis Departmanı raporuna dayandırılan habere göre, Timur C. ve Eylem Tok, kaldıkları eve düzenlenen baskınla yakalandı.



Raporda, Güney Florida Bölge Mahkemesi'nin çıkardığı tutuklama kararı üzerine Boston Kaçaklar Birimi polislerinin, 2 sanığın bulunduğu eve yerel saatle sabah 09.30 civarında baskın düzenlediği ve olaysız şekilde gözaltına aldıkları belirtildi.



Tok ve oğlu federal mahkeme binasına götürülürken, gözaltı kararında Cihantimur için "kasıtsız adam öldürme ve yaralama", Tok'un da "suçluyu koruma" suçlamalarıyla Türkiye'ye iadesinin istendiği kaydedildi.





NE OLMUŞTU?



Eyüpsultan’da 1 Mart’ta seyir halindeki 3 ATV aracından biri arızalanmış, yol kenarına çekilen arızalı araç tamir edilmeye çalışılırken aynı yönde ilerleyen iki araçtan birisi buradaki 3 ATV’ye çarpmıştı.



Kazada yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırılmış, yaralılardan Oğuz Murat Aci müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.



ÖNCE MISIR'A KAÇTILAR



Yapılan incelemede, kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü T.C'nin, olay yerine gelen annesi Eylem Tok'un aracıyla buradan uzaklaşıp saat 02.00 sıralarında İstanbul Havalimanı'na gittiği, 04.30 sıralarında da annesiyle Mısır'a uçtuğu tespit edilmişti.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Mısır'a kaçan Timur C. ve Eylem Tok hakkında yakalama kararı çıkarılmış, sonrasında da kırmızı bülten çıkarılması talebiyle Adalet Bakanlığına yazı yazılmıştı.



Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da Mısır adli makamlarıyla temasa geçildiğini, ABD'ye gittikleri tespit edilen şüphelilerin iadesi için geçici tutuklama talep evrakının ABD yetkili makamlarına iletildiğini açıklamıştı.



Şüphelinin babası Bülent Cihantimur'un iş yerinde çalışan kurumsal iletişim uzmanı Ayşe Ceren S. "suçluyu kayırma" ile "delileri gizleme" suçlarından tutuklanmış, Cihantimur ve kazadan sonra yaralılardan birinin kayıp telefonunu emniyete teslim eden A.K. hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.



Baba Bülent Cihantimur da suçluyu kayırmasuçundan şüpheli sıfatıyla ifade vermişti. Hakimlik, Bülent Cihantimur hakkında ayrıca, imza atma şartını içeren adli kontrol tedbiri uygulanmasını da kararlaştırmıştı.



Şüphelilerin iadesi için geçici tutuklama talep evrakı, Adalet Bakanlığınca ABD yetkili makamlarına iletilmişti.