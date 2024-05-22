Samanyolu Haber /Dünya / Norveç, Filistin devletini tanıyacağını duyurdu /22 Mayıs 2024 10:16

Norveç, Filistin devletini tanıyacağını duyurdu

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Støre, 28 Mayıs'a kadar Filistin devletini tanıyacaklarını bildirdi. İsrail, Filistin devletini tanıyacağını duyuran İrlanda ve Norveç'teki büyükelçilerini geri çağırma kararı aldı.

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Norveç, Filistin devletini 28 Mayıs'a kadar tanıyacaklarını açıkladı.

Norveç Dışişleri Bakanlığı, bugün yaptığı açıklamada, uluslararası hukuka ve ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararlarına uygun şekilde Filistin'i tanıyacağını duyurdu.

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Støre ise, Norveç'in iki devletli bir çözümün İsrail'in “en iyi çıkarı” olduğuna inandığını söyledi.

Støre, Norveç'in attığı adımın hızlı bir şekilde yürürlüğe gireceğini ve Oslo'nun 28 Mayıs'a kadar Filistin devletini tanıyacağını söyledi.

İSRAİL BÜYÜKELÇİLERİNİ GERİ ÇAĞIRDI

İsrail, Filistin devletini tanıyacağını duyuran İrlanda ve Norveç'teki büyükelçilerini geri çağırma kararı aldı.

İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın Dublin ve Oslo'daki İsrail büyükelçilerini istişare için "derhal" ülkeye çağırdığı belirtildi.

Büyükelçililerin, İrlanda ve Norveç'in Filistin devletini tanıyacağını duyurması nedeniyle geri çağırıldığı ifade edildi.

Dışişleri Bakanı Katz, İspanya'nın da Filistin devletini tanıma kararı alması durumunda benzer adımı atarak İsrail'in Madrid Büyükelçisinin de geri çağrılacağını kaydetti.
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