Samanyolu Haber /Dünya / Norveç Rus turistleri ülkesine almayacak /23 Mayıs 2024 11:15

Norveç Rus turistleri ülkesine almayacak

Norveç Adalet Bakanlığı, Ukrayna'da devam eden savaş nedeniyle Rus turistlerin ülkeye girişini daha da kısıtlayacağını ve 29 Mayıs'tan itibaren, zorunlu haller dışında neredeyse tüm girişleri engelleyeceğini duyurdu.

SHABER3.COM

Kuzey Kutbu'nda Rusya ile yaklaşık 200 kilometrelik bir sınır paylaşan NATO üyesi Norveç, Rus turist vizelerine ilk olarak 2022’de kısıtlama getirmişti.

Bakanlık tarafından yayınlanan duyuruda, girişleri kısıtlama kararının, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü yasadışı saldırıya tepki olarak Norveç'in müttefiklerinin yanında durma yaklaşımıyla uyumlu olduğunu ifade eden Adalet Bakanı Emilie Enger Mehl “Turizm amaçlı seyahatler de dahil olmak üzere, zorunlu ziyaretler dışında Rus vatandaşlarının girişi reddedilecektir” dedi.

Yakın ailesi Norveç'te ikamet edenler için istisna tanınabileceğini belirten Bakanlık, “29 Mayıs’ta başlayacak uygulanma, polisin talimat kapsamındaki Rus vatandaşlarının girişini reddedebileceği anlamına geliyor” dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Norveç Rus turistleri ülkesine almayacak Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:35:39