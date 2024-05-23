Norveç Rus turistleri ülkesine almayacak

Kuzey Kutbu'nda Rusya ile yaklaşık 200 kilometrelik bir sınır paylaşan NATO üyesi Norveç, Rus turist vizelerine ilk olarak 2022’de kısıtlama getirmişti.



Bakanlık tarafından yayınlanan duyuruda, girişleri kısıtlama kararının, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü yasadışı saldırıya tepki olarak Norveç'in müttefiklerinin yanında durma yaklaşımıyla uyumlu olduğunu ifade eden Adalet Bakanı Emilie Enger Mehl “Turizm amaçlı seyahatler de dahil olmak üzere, zorunlu ziyaretler dışında Rus vatandaşlarının girişi reddedilecektir” dedi.



Yakın ailesi Norveç'te ikamet edenler için istisna tanınabileceğini belirten Bakanlık, “29 Mayıs’ta başlayacak uygulanma, polisin talimat kapsamındaki Rus vatandaşlarının girişini reddedebileceği anlamına geliyor” dedi.