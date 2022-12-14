Samanyolu Haber /Dünya / Çin'de Covid kontrolden çıktı! /14 Aralık 2022 10:43

Çin'de Covid kontrolden çıktı!

Çin'in "Sıfır Covid" politikasına göre, hastalığın semptomunu gösteren insanlar bile hazırlanan kamplarda yaşamak zorunda kalmaktaydı.

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Çin'de Covid kontrolden çıktı!

Çin'in "Sıfır Covid" politikasına göre, hastalığın semptomunu gösteren insanlar bile hazırlanan kamplarda yaşamak zorunda kalmaktaydı.

Son günlerde gelen bir politika değişikliliğine göre, doktorlar ve hemşireler, kendilerinde Çovid olduğu testler ile kanıtlansa bile hastanelere çalışmaya gelmeye zorlanmakta.

Sağlık politikasında uzmanlaşmış olan Çinli profesör Chen Xi, "Enfekte olan kişilerde küçük semptomlardan dolayı evde kalma kültürü bulunmamakta."

"İnsanlar kendilerini hasta hissettiği anda hastanelere yığılıyor, bu da sağlık sistemini çökertebilir" diyerek, politikanın doğruluğunu savundu.

Çin'de artık sokaklarda Covid-19 rapid testi bulmak, neredeyse imkansıza yakın. İnsanlar alınabilecek bütün önlemleri almış durumda olmalarına rağmen, pandemi hala hüküm sürmeye devam ediyor.
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