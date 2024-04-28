Samanyolu Haber /Dünya / Maliye Bakanı: Almanya ekonomide yine zirveye çıkmalı /28 Nisan 2024 08:13

Maliye Bakanı: Almanya ekonomide yine zirveye çıkmalı

Almanya Maliye Bakanı Lindner, partisi FDP'nin kongresinde yaptığı konuşmada, ekonomi politikasında değişim çağrısında bulundu.

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DW Türkçe'de yer alan habere göre Almanya Maliye Bakanı ve Hür Demokrat Parti (FDP) Genel Başkanı Christian Lindner, partisinin "ekonomide değişim" talebini destekleyerek, Almanya'nın rekabet gücünün azaldığı uyarısında bulundu.

Koalisyon ortağı FDP'nin bugün Berlin'de yapılan 75'inci Olağan Kongresi'nde konuşan Lindner, "Bir ülkenin rekabet gücü 10 yıl içinde 6'ncı sıradan 22'nci sıraya düşüyorsa, bir değişimden daha gerekli olan nedir? Birkaç yıl içinde hedefimiz 22'nci sıradan yeniden dünyanın zirvesine geri dönmek olmalı" ifadelerini kullandı.

Almanya'daki ekonomi politikasında değişim çağrısında bulunan Lindner, bunun Almanya'nın rekabet gücünün artırılmasının yanı sıra sosyal adalet ve ülkedeki demokrasi düşmanı eğilimlerle mücadele için gerekli olduğunu anlattı.

Almanya'da toplumun yeniden büyüme perspektifine ihtiyacı olduğunu kaydeden Lindner, "Ekonomi ve büyüme dostu politikaların sosyal adaletin gereği" olduğunu belirtti.

Lindner, durumlarının kötüye gittiği veya başkalarının hayatta daha kolay ilerlediği hissine kapılan insanların bu gelişmeye yol açan demokratik koşulları sorgulamaya başlayacağını kaydetti. Lindner, "Ekonomide değişim, sahip olunabilecek en iyi demokrasiyi destekleme yasası" dedi.

FDP'nin Berlin'deki kongresinde partinin hazırladığı "Almanya'da ekonomide değişim-büyüme, güvenlik, inovasyon ve yükselme şansı için öncelik" başlığını taşıyan program tartışılıyor. Parti yönetiminin hazırladığı 12 maddelik belge, hafta başında koalisyon ortakları Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve Yeşillerin eleştirilerine yol açmıştı. FDP programda, vatandaşlık parası olarak adlandırılan sosyal yardımlarda bazı kısıtlamalar yapılmasını, 63 yaşında emekli olmaya son verilmesini, doğu eyaletlerinin kalkınması için ödenen dayanışma vergisinin kaldırılmasını, fazla mesailerin vergiden muaf tutulmasını talep ediyor.
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