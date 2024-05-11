Eurovision: Hollandalı şarkıcı diskalifiye edildi

Hollandalı şarkıcı Joost Klein, İsveç'in Malmö kentinde bu akşam düzenlenecek Eurovision finalinde yarışamayacak.



DW Türkçe'de yer alan habere göre Eurovision şarkı yarışmasını organize eden Avrupa Yayın Birliği (EBU) tarafından yapılan açıklamada, Klein'ın Perşembe geceki yarı final performansının ardından gerçekleşen bir olay sonrası yapım ekibindeki bir kadın çalışanın şikâyeti üzerine İsveç polisininin inceleme başlattığı belirtildi.



EBU, "hukuki süreç devam ederken" Klein'ın yarışmasının "uygun" olmayacağını belirterek Hollandalı şarkıcıyı diskalifiye etti.



İsveç polisi, Perşembe geceki yarı finallerden sonra bir erkeğin Malmö Arena'da bir Eurovision çalışanını "tehdit" ettiği gerekçesiyle sorgulandığını belirtti. Ancak bu kişinin Klein olup olmadığına dair bilgi verilmedi.



Hollanda kamu yayın kurumu AVROTROS, Klein'ın yarışmadan çıkarılmasını "orantısız" bulduğunu ve bu kararın kendilerini "şoke" ettiğini belirtti.



Klein'ın İsrail tepkisi



Hollandalı sanatçı Klein, bu akşamki finalde "Europapa" adlı şarkısıyla yarışacaktı. Klein, yarışmanın favorileri arasında gösterilen bu şarkıyı 12 yaşındayken kanserden kaybettiği babasına atfetmişti. BBC'nin haberine göre, şu an 26 yaşında olan şarkıcı, çocukluğunda babasına bir gün Eurovision'da sahne alacağına dair söz vermişti.



Yarı finallerin ardından düzenlenen basın toplantısında İsrailli yarışmacı Eden Golan'ın yanında durmaktan rahatsız olduğu anlaşılan Klein'ın sık sık yüzünü Hollanda bayrağıyla kapadığı görülmüştü.



Yarışmasına izin verilmesi protestolara neden olan 20 yaşındaki İsrailli Golan'ın "Hurricane" adlı şarkısı da favoriler arasında yer alıyor. EBU, Golan'ın bu yarışma için seçilen "Ekim Yağmuru" adlı şarkısının ismini ve sözlerini siyasi olduğu gerekçesiyle değiştirtmişti. Şarkıda, Hamas'ın 7 Ekim'de düzenlediği İsrail saldırısında ölenlere atıfta bulunuluyor.



Hırvatistan'ı temsil eden "Baby Lasagna" sahne adlı Marko Purisic'in şarkısı "Rim Tim Tagi Dim" ile İsviçre'den rapçi Nemo'nun "The Code" adlı şarkısının yanı sıra Fransa, Hollanda, İtalya, Ukrayna, İrlanda ve ev sahibi İsveç de bahis şirketlerince favoriler arasında görülüyor.



İsveç'in en büyük üçüncü kenti olan ve nüfusunun önemli bir bölümünü Müslümanlar oluşturan Malmö'deki Eurovision şarkı yarışması için polis yoğun güvenlik önlemleri aldı.



İsveç'teki Filistinlilerin birçoğu Malmö'de yaşıyor. Bu nedenle İsrail ile Hamas arasındaki savaş Malmö'nün Eurovision hazırlıklarına farklı bir boyut kazandırmıştı.



Ukrayna örneği



EBU, Ukrayna'yı işgali sonrasında Rusya'yı yarışmadan çıkarmıştı. Bazı Avrupa ülkelerinde İsrail'in de Gazze'deki savaş nedeniyle yarışmadan çıkarılması için çağrılar yapıldı. Ancak bu çağrıları reddeden EBU, İsrail'in yarışmaya katılabileceğine hükmetti.



İsrail'deki kamu televizyonu da EBU'nun üyeleri arasında. İsrail, 1973 yılında Eurovision'a Avrupa dışından katılan ilk ülke olmuştu. İsrail o tarihten beri dört kez bu yarışmayı kazandı.



Malmö, İsveçli şarkıcı Loreen'in 2023'teki yarışmayı kazanması nedeniyle bu yılki organizasyona ev sahipliği yapıyor. Etkinlik için 90 ülkeden yaklaşık 100 bin ziyaretçinin Malmö'de bulunması bekleniyor.