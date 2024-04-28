Bursa'da alışveriş merkezinde silahlı kavga! 1 kişi yaralandı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde alışveriş merkezinde çıkan silahlı kavgada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.



Nilüfer Hatun Caddesi’nde alışveriş merkezinde bulunan eğlence mekanında Enes A. ile bir grup arasında tartışma çıktı.



Mekanın dışına taşan kavgada Enes A, kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından bacağından silahla yaralandı.



İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı kişi, hastaneye kaldırıldı.



Olayın ardından ekipler, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.