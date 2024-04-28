Türkiye'de bu da oldu: Türk olduğu için Türkiye’deki otelde ‘milliyet farkı’ ücreti ödedi

Antalya’da Limak Lara Hotel’de skandal olay...

Türkiye’den rezervasyon yapılınca otellerin daha fazla fiyat verdiğini tespit eden bir Türk vatandaşı, yabancı bir internet sitesinden rezervasyon yaptı.

Daha uygun fiyata rezervasyon yapan Türk, otele gittiğinde karşılaştığı hareket sonrasında şok oldu.

Limak Lara Hotel yetkilileri, rezervasyon yapanın bir Türk olduğunu anlayınca kendisinden 120 Euro (4 bin 178 lira) fazla ücret aldılar.

Fatura kesen otel yönetimi, yaptıkları hareketi “Milliyet farkı karşılığı tahsil edildi” açıklaması ile faturaya işledi.

ÖZÜR DİLEDİLER

Konuyla ilgili otelden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

- Bugün medyada yer alan Limak Lara Otel ile ilgili bir haber nedeniyle açıklama yapma ihtiyacı doğmuştur. Hepimizi derinden üzen, teyit edilmemiş bilgilere dayalı içeriklerle ilgili kamuoyunu bilgilendirmek istiyoruz.

Öncelikle yanlış anlaşılmalara sebep olan ‘milliyet farkı’ ifadesi nedeniyle kamuoyundan samimiyetle özür diliyoruz. Amacını aşan bu ifadenin dikkatsizlik nedeniyle ve hassasiyetler öngörülemeden kullanılması hepimizi derinden üzmüştür. Hizmet verdiğimiz alanda eşitlik kavramına aykırı herhangi bir ayrımcı tutum ve davranış söz konusu olamaz.









- Habere konu olan yanıltıcı rezervasyon 14 Nisan 2024 tarihinde İngiltere üzerinden bir web sitesinden Türkiye’den iki kişi adına yapılmıştır. Misafirlerimiz otele geldiklerinde bir kişinin Romanya vatandaşı olduğu, rezervasyonun Türkiye’den yapılmış gibi gösterildiği, yanlış bilgi beyan edildiği anlaşılmıştır.





- Bunun üzerine fiyat farkı oluştuğu misafirlerimize aktarılmıştır. Bölgesel ve dönemsel kampanyalar nedeniyle bu tür fiyat farkları oluşabilmektedir. Konu bu nedenle ortaya çıkan fiyat farkı iken tutarın ‘milliyet farkı’ olarak yansıması olayın kapsamını değiştirmiştir.

Yanlış anlaşılan ifade nedeniyle en içten özürlerimizi tekrarlıyor, konuyu kamuoyun takdirine sunuyoruz.