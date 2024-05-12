Bu ses kaydı çok konuşulur: Eylem Tok vakasında ilk kez gün yüzüne çıktı

Yazar Eylem Tok’un oğlunun ehliyetsiz kullandığı lüks araçla, Oğuz Murat Aci’nin ölümüne sebep olması, kamuoyunda büyük bir vicdani meseleye dönüştü. Ortada yanıt bekleyen çok soru duruyor. En başta yaralılar yardım beklerken, ellerini kollarını sallayarak ABD’ye firar etmeleri. Eylem Tok oğlunu alıyor, önce Mısır’a, ardından ABD’ye kaçıyor. Ve firar saatler geçtikten sonra ortaya çıkıyor. Kamuoyunun aklına da o meşum şüphe düşüyor: Bir ihmal mi var, yoksa göz mü yumuldu?







EYLEM TOK VAKASINDAKİ SIR PERDESİ...

Gazete Duvar yazarı Bahadır Özgür, kamuoyunda infial yaratan olayla ilgili olarak ulaştığı telefon kayıtlarını ilk kez kamuoyuyla paylaştı. Özgür, "Türkiye’de bazı adli vakalar bazen tüm bir dönemin turnusol kağıdı olur. İşte Eylem Tok ve oğlunun karıştığı trafik cinayeti davası da böyle olaylardan birisi. Türkiye’de maddi ve siyasi gücün nelere kadir olduğunu bir kez daha gördüğümüz, kamuoyu vicdanını parçalayan bir olay bu çünkü. Ve eğer kamuoyu, medya üzerine gitmeseydi, bir trafik kazası olarak üzeri kapatılacaktı.





ROJDA ALTINTAŞ SES KAYITLARINI YAYINLADI

Ama ortada hala aralanmayı bekleyen bir sır perdesi var. Nasıl olur da bu olaya karışan kişiler ellerini kollarını sallayarak, dalga geçer gibi kaçıp gittiler? Kimler buna göz yumdu? Son olarak Demirören Medya Grubu'nda muhabir olan ve bu olayı takip eden gazeteci Rojda Demirtaş'ın sosyal medyada yaptığı bir ifşa, akıllardaki soruları daha da artırdı. Neydi bu ifşa?" diyerek ulaştığı telefon kaydının detaylarını aktardı:





"Altıntaş kazadan bir gün sonra haberi hazırlamış ve yayına vereceği sırada bir telefon alıyor. Arayan kişi Yıldırım Demirören'in eşi Revna Demirören'in şoförü. Kaza yapan araçta Demirörenlerin oğlunun da bulunduğunu da anlıyoruz bu telefondan. Şoför, ailenin Tok ailesinin Demirörenlerin tanıdığı olduğunu, haberi yayınlamadan önce Revna hanımın arayacağını söylüyor. Neticede haber sansürlenerek yayınlanıyor.





Altıntaş ise yaklaşık 2 ay sonra vicdanen rahatsız olduğundan bu konuşmayı kamuoyuna deşifre etti. Böylece meselenin yalnızca Eylem Tok ve oğlunun firarıyla sınırlı olmadığını da öğrenmiş olduk.





Şimdi gelelim ne dava dosyasında yer alan ne de daha önce bilinen çok önemli bir bilgiye. Bu bilgi bize yetkililerin de sorumlu olduğuna dair önemli ipuçları veriyor.





Peki nedir bu önemli bilgi?

Otomotiv teknolojileri konusunda sektörün uzman isimleriyle konuşurken, Eylem Tok vakasındaki bir detaya dikkat çektiler: e-Call sistemi. Araçlarda normal zamanda aktif olmayan ama kaza anında otomatik olarak aktifleşen bir acil çağrı sistemi bulunuyor. Lüks araçların, hele ki şimdilerde yaygınlaşan elektrikli otomobillerin tamamında zaten var. Eylem Tok’un aracı da elektrikli ultra lüks bir araç.







SIR PERDESİNİ ARALAYACAK SES KAYDI





Nedir bu sistem?

Kaza yapıldığında sistem devreye giriyor ve saniyeler içinde merkezi Ankara’da bulunan 112 Acil Çağrı Merkezi’ne çağrı gönderiyor. Bu sistem Mart 2018 tarihi itibariyle tüm AB, Haziran 2018 itibariyle de Türkiye’de zorunlu hale geldi.







Çarpma ile birlikte devreye giren sistem sayesinde araç içerisinde bulunan kişiler ile Acil Çağrı Merkezi’nde bulunan görevliler karşılıklı olarak görüşebiliyor. Çağrı alındıktan sonra hangi kentte ise oradaki (Polis -Jandarma – Ambulans – İtfaiye) görevlilerine anında bilgiler iletiliyor.





Neler yer alıyor bu sistemde?

Öncelikle anında bir elektronik tutanak oluşturuluyor. Burada nokta atışı lokasyonu gösteren bir harita, aracın markası, yakıt cinsi, içindeki kişi sayısı, sahibi gibi tüm bilgiler yer alıyor. Oradan da en yakın hastaneye, karakola bilgiler iletiliyor. İşlemler saniyeler içinde gerçekleşiyor. O esnada 112 görevlisi aracı arıyor. Karşıdaki herhangi bir müdahalede bulunmadan, yani bir tuşa vs. basmadan, doğrudan araçtakilerle konuşabiliyor."







SAVCILIĞIN SORUŞTURMADIĞI DELİL

"Şimdi gelelim Eylem Tok’un oğlunun kullandığı araçta sistemin devreye girip girmediğine ve girdiyse neler yapıldığına…Önce olay sonrası çıkan haberlerdeki bazı bilgileri hatırlatalım. Kazanın 1 Mart günü, tahmini saat 23.50’de gerçekleştiği belirtiliyor.





Sanık ve tanık ifadelerine göre, Anne Eylem Tok, 10 dakikada geliyor ve yaralılarla ilgilenmeden, oğlu ve iki arkadaşını alıp hızla uzaklaşıyor. Çok sonra da kimin aradığı bilinmeyen bir ambulans olay yerine ulaşıyor. Devamında gazetecilerin ortaya çıkardığı bilgilerden öğrendik ki, Eylem Tok ve oğlu elini kolunu sallaya sallaya saat 02.00’de İstanbul Havalimanı'na gitmiş, saat 04.30 sıralarında da Mısır’a uçmuş. Kazanın üzerinden saatler geçmiş ama kimseler engel olmamış kaçmalarına" diyen Bahadır Özgür son olarak şunları söyledi:





"Şimdi gelelim Eylem Tok’un oğlunun aracındaki acil çağrı sistemi kayıtlarına… Burası önemli bir delil. Ama dediğim gibi savcılık bunu soruşturma gereği bile duymamış.





'HAYATIM BİTTİ... ADEM ABİ ADAM ÖLÜYOR'

112 Acil Çağrı tutanağına göre kaza 23.15 dolayında oluyor ve acil çağrı 23.20’de devletin resmi kurumuna ulaşıyor. Elektronik tutanakta yer alan bilgilerde aracın markası Porche, yakıt cinsi elektrikli, yolcu sayısı 1+2 (şoför ve yolcu) olarak yazılı. Lokasyon enlem, boylam ve derece ile tam olarak işaretlenmiş. Aracın tahmini hızı dahi yazılı. Ve hemen İstanbul 112 merkezine bilgiler gönderilmiş. Yani Eylem Tok gelmeden çok önce ambulans ve polis ekiplerinin ulaşması mümkün.





Bir başka önemli bilgi ise 112 Çağrı Merkezi’nin sesli kaydı. 112 Acil Çağrı Sistemi görevlisi 23.20’de hemen aracı arıyor. Yaralı olup olmadığını soruyor. O esnada Eylem Tok’un oğlu aracın dışında ve panik halde birilerini arıyor. Ses kaydına göre sürekli !Adem abi Allah belamı versin kaza yaptım. Hayatım bitti. Adem abi adam ölüyor…' dediği duyuluyor.





Eğer savcılık 112 kayıtlarının tamamını ortaya çıkarıp incelerse ve gerekli soruşturmaları yaparsa Eylem Tok ve oğlunun firarında kamu görevlilerinin ihmal ve sorumlulukları ortaya çıkacaktır."