Samanyolu Haber /Politika / Fatih Erbakan'dan partisi hakkında yeni tanımlama /28 Nisan 2024 15:50

Fatih Erbakan'dan partisi hakkında yeni tanımlama

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, yerel seçim sonuçlarına ilişkin yaptığı konuşmada "Yeniden Refah Partimiz bugün Türkiye siyasetinin parlayan yıldızıdır ve Türkiye siyasetinin en güçlü aktörü, anahtar partisi konumundadır" dedi.

SHABER3.COM

Yeniden Refah Başkanı Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Ankara'daki bir otelde düzenlenen 'Belediye Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Erbakan, Yeniden Refah Partisi'nin 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'nde Türkiye genelinde 3'üncü parti olduğunu belirterek, "Bu büyük başarı gerçekten de hepimizi sevindirdi, bahtiyar etti. 

Türkiye genelinde belediye başkanlığı seçimi oy ortalamamız yüzde 6,2, belediye meclisi seçiminde Türkiye geneli oy ortalamamız yüzde 7'ye ulaştı. Ve bu sonuçlara göre bir önceki seçime göre oylarını yüzde 100'ün üzerinde artırarak 31 Mart seçimlerinin tartışmasız galibi ve zafer kazanan partisi Yeniden Refah Partimiz olmuştur. Yeniden Refah Partimiz bugün Türkiye siyasetinin parlayan yıldızıdır ve Türkiye siyasetinin en güçlü aktörü, anahtar partisi konumundadır. 

Bu sonuçlarla burada aramızda bulunan değerli Şanlıurfa Belediye Başkanımız, Yozgat Belediye Başkanımız; bu 2 ilimizle birlikte birbirinden kıymetli ilçe ve belde belediye başkanlarımız toplamda il, ilçe ve belde olarak 63 belediye başkanlığını Yeniden Refah Partisi olarak kazanmış olduk. Burada bu vesileyle bir kez daha bu değerli başkanlarımıza en hayırlı hizmetleri diliyorum" ifadelerini kullandı.

"MİLLETİMİZ TERCİHİNİ PARTİMİZDEN YANA KULLANMIŞTIR"

Erbakan, Yeniden Refah Partisi'nin seçimde 20 ilde yüzde 10'un üzerinde oy aldığını işaret ederek, "132 ilçede yüzde 20'nin üzerinde oy almıştır ve 210 ilçede de yine yüzde 10'un üzerinde oy alarak belediye başkanlığını kazanmasa bile pek çok bölgede çok ciddi başarı göstermiştir. Milletimiz tercihini 'Milli Görüş'ten ve Yeniden Refah'tan yana kullanmıştır. Bu sonuçlar Milli Görüş'ün 2'nci 40 yılda yeniden şahlanışı demektir ve Yeniden Refah Partimizin iktidar yürüyüşünün ayak sesleri demektir. 

Yeniden Refah Partimiz ile ilgili bütün algı operasyonlarına, karalama kampanyalarına, özel talimatlarla gerçekleştirilen medya ambargolarına rağmen, gazeteci kılığına girmiş maaşlı trollerin bütün iftiralarına ve yalan haberlerine rağmen teşkilatlarımız, Yeniden Refah Partimiz bu başarıyı gösterdi ve milletimiz bütün bu algı operasyonlarına en güzel cevabı sandıkta tercihini Yeniden Refah Partimizden yana kullanarak vermiş oldu. Bu sebeple aziz milletimize Yeniden Refah Partimize göstermiş oldukları bu teveccühten dolayı bir kez daha en içten teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

'İBADET MAKAMI' OLARAK GÖRECEKLER'

Erbakan, kazandıkları belediyelerin belediye başkanlarının 1994 ruhunu yeniden milletle buluşturacağını vurgulayarak, "Ahlaklı belediyeciliği uygulayacaklar. Adil düzeni yerelde hakim kılacaklar ve inşallah aziz milletimizin derdine derman olacaklar. Belediye başkanlığı makamını 'ticaret makamı' olarak değil, 'ibadet makamı' olarak görerek hizmet edecekler. Belediye başkanlığı makamını kendisini ve akrabalarını zengin etmek için kullanılan bir ticaret makamı olarak görmek, rant belediyeciliğinin özelliğidir. Ahlaklı belediyecilikte belediye başkanlığı makamı ticaret değil, ibadet makamıdır. Yeniden Refahlı belediye başkanlarımız yolsuzluğu, israfı, rüşveti ortadan kaldıracak; belediyelerde lüks ve şatafata son verecek; adam kayırmaya, torpile, adaletsizliğe son verecekler. 

Milletimizle aralarına mesafe koymayacak, milletin efendisi değil milletin hizmetkarı olacak. Merhum Erbakan hocamızın Milli Görüşçü bir belediye başkanı için 'Gerektiğinde bir fakirin çuvalını taşımak en büyük şereftir' sözünü akıllarından çıkarmayacaklar. Denk bütçeyi gerçekleştirerek borç ve faiz batağından belediyelerimizi inşallah kurtaracaklar. Din, dil, ırk, mezhep, siyasi görüş ayrımı gözetmeksizin belediye hizmetlerini adaletli bir şekilde bütün milletimize ulaştıracaklar. Milletin derdiyle samimi bir şekilde dertlenip çözüm üretecekler" dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Fatih Erbakan'dan partisi hakkında yeni tanımlama Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:29:58