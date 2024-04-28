Rusya’da Bosch ve Ariston Yönetimi Gazprom'a geçti

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA





Avrupalı beyaz eşya üreticileri olan Bosch ve Ariston fabrikalarının yönetimi, Putin tarafından imzalanan bir kararname ile Gazprom'a devredildi.





Kararnameye göre, İtalyan Ariston ve Alman BSH Hausgerate'ye ait varlıklar Gazprom Bitovıye Sistemi şirketine devrediliyor.





19 yıldır Rusya’da beyaz eşya üreten Ariston'un Vsevolosk'ta bir fabrikası bulunuyordu, BSH Hausgerate de St. Petersburg'da bir fabrika sahibiydi. Ancak Ukrayna'ya düzenlenen askeri operasyondan sonra üretimi durdurmuşlardı.





Gazprom'un bu adımıyla, Rus fabrikaları Bosch ve Ariston'un geçici yönetimi için tekelleşme yapısına devredildiği belirtiliyor. Uzmanlar, Gazprom'un uzmanlaşmış yapısının, kendi ev aletlerinin üretimini organize edebileceğine inanıyor.





26 Nisan Cuma günü Putin'in imzaladığı kararname, Alman ev aletleri üreticisi Bosch'un (BSH Ev Aletleri LLC) ve İtalyan Ariston su ısıtma sistemleri üreticisinin (Ariston Thermo Rus LLC) Rusya'daki mülklerinin geçici yönetimine ilişkin. Bu kararla, Leningrad bölgesindeki üretimler de dahil olmak üzere, Gazprom'un ev aletleri sektöründeki varlığı güçlendirmesi bekleniyor.