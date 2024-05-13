Samanyolu Haber /Dünya / Almanya'nın prestijli bilim ödülü Fatih Ömer İlday'a /13 Mayıs 2024 16:36

Almanya'nın prestijli bilim ödülü Fatih Ömer İlday'a

Lazer araştırmaları alanında önde gelen bir fizikçi olan Fatih Ömer İlday, Almanya'da Alexander von Humboldt Profesörlüğü ödülüne layık görüldü. İlday, 5 milyon euro değerinde maddi destek alacak.

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Almanya'da verilen Alexander von Humboldt Profesörlüğü ödülüne bu yıl lazer araştırmaları alanında önde gelen bir bilim insanı olan Türk fizikçi Fatih Ömer İlday layık görüldü.

İlday, ödülünü Pazartesi akşamı Federal Eğitim ve Araştırma Bakanı Bettina Stark-Watzinger'in elinden alacak. Söz konusu ödül, Almanya'nın en yüksek maddi desteği sağlayan araştırma ödülü olma özelliğini taşıyor.

DW Türkçe'nin haberine göre araştırmasıyla ultra hızlı lazer teknolojisinin geliştirilme sürecinde önemli bir rol oynayan İlday'ın son yıllarda linear olmayan lazer-madde etkileşimi alanında yaşanan dönüşümün altında imzası bulunuyor.

Ruhr Bochum Üniversitesi'nde Karmaşık Lazer-Madde Etkileşimleri Merkezi adında yeni bir araştırma merkezi kuracak olan İlday'ın burada plazma araştırmaları, malzeme bilimi ve üretim mühendisliği alanları arasında köprüler kuran fikirler geliştirmeye devam etmesi bekleniyor. İlday'ın projesi, gelecek beş yılda 5 milyon euro ile desteklenecek.

İlday'ın geliştirilmesinde merkezi sorumluluk üstlendiği lazerler, tıptan mühendisliğe, birçok alanda kullanılıyor. İlday'ın araştırmaları, örneğin tıpta kullanılan makineler veya lazerle yapılan ameliyatlar açısından büyük önem taşıyor.

İlk Türk lazer şirketini kuran isim
Doktorasını 2003 yılında ABD'deki Cornell Üniversitesi'nde tamamlayan İlday, bunun ardından çalışmalarını Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) ve Ankara'daki Bilkent Üniversitesi'nde sürdürdü. İlday, 2014 yılından bu yana ise Fizik, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Profesörü unvanıyla Ultra Hızlı Optik ve Lazer Laboratuvarı (UFOLAB) direktörlüğü görevini sürdürüyor.

Disiplinler arası çalışmak suretiyle teoriyi pratikle birleştirdiği kaydedilen İlday, UFOLAB'ın kurucu direktörü olmasının yanı sıra, aynı zamanda dünyadaki ilk Türk lazer şirketinin de kurucusu.

1976 yılında İstanbul'da doğan İlday, 2006 yılında Türkiye Bilimler Akademisi tarafından verilen Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülü'ne layık görülmüştü. İlday ayrıca, 2017 yılında Türkiye'de bilim alanında verilen en prestijli ödül olan TÜBİTAK Bilim Ödülü'nü kazanmıştı.
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