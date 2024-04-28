Zelenski’yi çileden çıkardı: Yine bir yolsuzluk suçlaması!

SAMANYOLUHABER.COM- UKRAYNA





Ukrayna bu sefer Tarım Bakanı Solsky'ye yolsuzluk suçlaması ile gündemde.





Ukrayna medyasında çıkan haberlere göre Tarım Bakanı'nın arazilere yasa dışı el konulmasından şüpheleniliyor. Gelişmeler ise Devlet Başkanı Zelenski’yi çok kızdırdığı iddia ediliyor.





Ve bu şüphelerin merkezinde Bakan Nikolai Solsky'nin bulunduğu iddia edildi.





Ukrayna Araştırma Komitesinin ayrıca bildirmesine göre, iki üst düzey kadastro yetkilisi ve ilgili diğer kişiler hakkında bu şüpheli gelişmeler için takip dosyası hazırlandı.





Komite, 2017-2021 yılları arasında Sumy bölgesinde toplam 2.493 hektar araziyi yaklaşık 7 milyon avroya eşdeğer bir miktara tahsis etmekle suçlanıyor. Ayrıca 4,5 milyon Euro değerinde 3.282 hektarlık bir arazi daha almaya çalıştıkları bildirildi. Ve Komite memurları takiplerin, Ukraynalı yolsuzlukla mücadele yetkililerinin bunu engellediğini iddia ediyor.