Nihal ve Bahar Candan soruşturmasında yeni gelişme: Çete liderinden itiraf mektubu

Çete lideri olduğu iddiasıyla iki soruşturmada tutuklu bulunan Onur Apaydın, etkin pişmanlık içeren yazdığı bir mektubu dilekçe olarak Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’na ve yargılandığı mahkemeye gönderdi. Apaydın, dilekçesinde Nihal ve Bahar Candan kardeşlere reklam yaptırmadığını öne sürdü.



SUÇ ÖRGÜTÜNÜ SIRALADI



Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre; dilekçesinde, kendisinin çetenin lideri olmadığını iddia eden eski polis memuru Onur Apaydın, bu örgütün en önemli isimlerini tek tek sıralayarak çete liderinin kim olduğunu belirtti. Suç örgütünün işlettiği gece kulüpleri ve işyerlerini de 10 sayfalık dilekçesinde isimlerini yazdı.



"BAHAR VE NİHAL CANDAN ÖRGÜTÜN KASASI DEĞİLDİR"



Apaydın, dilekçesinde bu operasyonla birlikte gündemde yer alan Nihal ve Bahar Candan kardeşlerle ilgili bilgilere de yer verdi. Kendisinin Nihal ve Bahar Candan kardeşlere araba reklamı yaptırmadığını belirten Apaydın, “Bu iki kız kardeşin İnstagram’da çok büyük bir takipçi kitlesi vardır. Fakat paylaşımlarına bakıldığında “Ben aldım çok kazandım, siz de alın kazanın’ gibi bir paylaşımları yoktur. Bahar ve Nihal Candan örgütün kasası değildir” dedi.



“HER ŞEYİ ANLATIRIM”



Yaşadığı ilişkilere değinen Onur Apaydın dilekçesinde, bu örgütün ve eylemlerin daha net bir şekilde ilintilerini ve ilişkilerini, kimin kime nasıl para, araç veya mülk geçiş yaptığını, emir komuta zincirini, hiyerarşik yapıyı en doğru şekilde izah edebileceğini anlatabileceğini belirtti.