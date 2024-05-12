Samanyolu Haber /Gündem / Sofuoğlu'ndan AKP milletvekilliğiyle ilgili büyük itiraf: 'Hayatımın en büyük hatasıydı' /12 Mayıs 2024 14:02

Sofuoğlu'ndan AKP milletvekilliğiyle ilgili büyük itiraf: 'Hayatımın en büyük hatasıydı'

Bir dönem AKP milletvekilliği yapan motor sporcusu Kenan Sofuoğlu “Hayatımdaki en büyük hatalardan biriydi cumhurbaşkanına orada 'Yaparım' demek. Ama bilseydim biraz milletvekilliği nasıl bir şey. Hayatımın büyük hatasıdır” dedi.

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Bir önceki dönemde AKP’nin Sakarya milletvekili olan eski dünya şampiyonu motor sporcusu Kenan Sofuoğlu, Fatih Altaylı’nın Youtube programına konuk oldu.

Sofuoğlu, milletvekili olduktan bir hafta sonra pişmanlık duyduğunu, istifa etmek için her yolu denediğini ifade etti. 

Beş yıllık milletvekilliği kariyerini "Hayatımın en büyük hatasıydı" şeklinde değerlendirdi. 

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı görüşme sonrasında yarışlara ara verdiğini belirten Sofuoğlu, milletvekili adayı listesine adının yazılmasının ardından partiden gelen yoğun taleplerden şikayet etti ve şunları ekledi: 

"Danışmanlarından birini aradım, 'Cumhurbaşkanının program nerede, hemen oraya geleceğim. Ben bu işi yapmam, yapamam abi. Beni çıkartın listenizden' dedim. Mahvoldum 3 haftada taleplerden, isteklerden, beklentilerden, partinin 'şuraya git, buraya git' demelerinden. Kariyerimin zirvesiydi, deli gibi para kazanıyordum. Yarışları bıraktırdı bana, rahat rahat hayat yaşayacaktım ben, ‘bu ne abi' dedim. 'Sakın öyle bir şey yapamazsın, biz sana güvendik, çok kötü reklam yaparlar, bunu kullanırlar' filan beni caydırdı."

Altaylı'nın "Bir daha (milletvekilliği yapmazsın, değil mi?" sorusunu Sofuoğlu "Yok ağabey, hayatımdaki en büyük hatalardan biriydi Cumhurbaşkanına orada 'Yaparım' demek. Ama bilseydim biraz milletvekilliği nasıl bir şey... Hayatımın büyük hatasıdır" diyerek cevapladı.

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