Ünlü sunucu Piers Morgan, İsrailli yetkiliye verdi veriştirdi: Canlı yayında rezil etti

İsrailli yetkili Morgan'ın sert sözlerine yanıt veremezken bu yayın büyük beğeni topladı.







Sözcü'de yer alan habere göre İngiliz sunucu Piers Morgan, İsrail ile Hamas arasındaki savaş devam ederken yaptığı yayında İsrail hükümetinin sözcüsü Avi Hyman'ı adeta rezil etti...Canlı yayında İsrail'in Filistin'de sivillere yönelik sistematik saldırılarını mercek altına alan ve doğrudan Hyman'a konuyla ilgili sorular soran Morgan, İsrail'in kaç sivili öldürdüğüne dair sorular sordu. Fakat İsrail hükümetinin sözcüsü hem kendisiyle çelişen yanıtlar verip hem de gerçekdışı yorumlar yapınca Morgan'ın tepkisini üzerine çekti.İsrail'in Refah'a düzenlediği saldırılar artarken Morgan, Hyman'a Ekim ayından beri öldürülen sivillerin sayısı ile ilgili sıkıştırdı. İsrail'in çatışma sırasında kaç sivili öldürdüğüne inandığı sorusuna Hyman, "Elimizde kesin rakamlar yok" dedi. Morgan İsrail'in kaç teröristin öldürüldüğünü bildiğine buna karşılık sivil ölümlerini bilmemesine tepki göstererek, "Hamas teröristlerini öldürmeye masum sivillerden daha fazla önem verdiğiniz anlamına geliyor, bu doğru değil mi?" dedi.Morgan sözlerine, "İsrail hükümetinin resmi sözcüsüsünüz ve kaç sivil öldürdüğünüz hakkında hiçbir fikriniz yok mu? Az önce bana sivilleri öldürmeme konusunda özellikle dikkatli olduğunuzu söylediğinizi sanıyordum ama kaç kişiyi öldürdüğünüzü bilmiyorsanız bunu nasıl kesin olarak söyleyebilirsiniz" ifadesiyle devam etti.Piers Morgan- 1.5 milyon insanın yaşadığı Refah'ta Hamas'ı yok etmek için ikincil zarar olarak gördüğünüz kaç sivil kişi öldü?Avi Hyman- Operasyonun ilk gününde 100 bin kişiyi Refah'tan çıkardık.PM- Bu da en az 1.4 milyon insanın kaldığını gösteriyor.- Evet ve bu devam eden bir süreç.PM- Şu ana kadar 40 bin insanı öldürdünüz ve bunların çoğu masum siviller, kadınlar ve çocuklar.- Verdiğiniz Hamas rakamları çıkınca bunların 14 bini teröristti.PM- O zaman kaç sivil öldürdüğünüze inanıyorsunuz?- Tam rakam yok.PM- Kaç Hamas teröristi öldürdüğünüzü biliyorsanız, kaç sivil öldürdüğünüzü de biliyorsunuzdur? Aksi takdirde teröristlerin ölümüne sivillerden öncelik veriyormuşsunuz gibi görünüyor.- Dediğim gibi 14 bin ama Hamas daha net rakam verebilir. Ama bu rakam gerçek olmayabilir.PM- Peki maden gerçek değilse neden bana bu rakamları veriyorsun?- Ben bendeki rakamları verdim.PM- Hayır sen bana kaç Hamas teröristi öldürdüğünü söyledin fakat kaç sivil öldürdüğünüze dair bir fikrin varmış gibi görünmüyor. Kafam karıştı. Neden ikisinin de sayısını tutmuyorsun?- Sana şunu söyleyebilirim ki bizim amacımız Hamas'ı yok etmek.PM- Sen İsrail hükümetinin resmi sözcüsüsün. Ve kaç sivili öldürdüğüne dair bir fikrin yok.- Bende bu bilgi yok.PM- Kaç sivili öldürdüğünüze dair resmen hiçbir fikrin yok.- Benim bu bilgiye erişimim yok ve bunu bilmiyorum.PM- Bu çok saçma. Peki neden bana kaç Hamas teröristini öldürdüğünü söyleme yetkin var da kaç sivil öldürdüğünü söyleme yetkin yok? Kaç Hamas teröristi öldürdüğünü sormamdan hemen sonra yanıt verebilmen ve kaç sivil öldürdüğünüz sormamdan sonra yanıt verememen beni şaşkına çeviriyor. Rakamlar konusunda bile hazırlıklı değilsin. Buraya çıkıp sivillerin ölümünden kaçınmak istediğinizi söylemene rağmen bence insanlar bunu saçma bulacak. Buraya İsrail hükümetinin resmi sözcüsü olarak geliyorsun ve kaç kişinin öldürüldüğünü söylemiyorsun çünkü bunu bilmiyorsun. Bunun ne kadar saçma duyulduğunu biliyor musun?- Biz savaş dumanının içindeyiz ve sonuna kadar savaşıyoruz.PM- Hayır, teröristlerin ölümüne gelince duman içinde değilsiniz. Bana öyle geliyor ki sadece sivil ölümleri konusu açılınca dumanın içindeyiz.