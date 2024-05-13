Samanyolu Haber /Dünya / Komşuda sular durulmuyor... Sokaklar savaş alanına döndü /13 Mayıs 2024 12:06

Komşuda sular durulmuyor... Sokaklar savaş alanına döndü

Gürcistan'da "yabancı etkinin şeffaflığı" yasa tasarısı karşıtı gösterilerde arbede çıktı.

SHABER3.COM

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te, "yabancı etkinin şeffaflığı" konulu yasa tasarısı karşıtı gösteriler sırasında polis ile eylemciler arasında arbede çıktı.
 
Tiflis'te, iktidardaki Gürcü Hayali Partisinin parlamentoya nisanda sunduğu "yabancı etkinin şeffaflığı" konulu yasa tasarısı karşıtı gösteriler devam etti. Dün gece geç saatlerden itibaren bu sabaha kadar Parlamento binasının çevresinde kalan ve yasa tasarısı karşıtı sloganlar atan göstericiler, Gürcistan ile Avrupa Birliği (AB) bayrakları taşıdı.

Göstericiler, parlamentoda iki onaydan geçen yasa tasarısı için bugün düzenlenecek Hukuk Komitesinde yer alan milletvekillilerin Parlamento binasına girişlerini engellemeye çalıştı.

Parlamento binasının çevresindeki sokak ve caddelerde geniş önlemler alan güvenlik güçleri, bu sabah göstericilere "binanın girişlerini açma" çağrısında bulundu.

Özel kuvvetlerin yer aldığı alanda polis tarafından binanın girişlerinin açılmasına rağmen birkaç kez göstericiler ile güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı.

Yasa tasarısını destekleyen milletvekillileri de polisin yolu açmasının ardından Parlamentoya girerek tasarının görüşüldüğü Hukuk Komitesine katıldı.

Hükümetin sunduğu, "yabancı etkinin şeffaflığı" konulu yasa tasarısının üçüncü ve nihai oylaması, Parlamentoda yarın yapılacak.

ÇOK SAYIDA KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Gürcistan İçişleri Bakanlığınca yapılan açıklamada, bu sabah Tiflis'te gösteriler sırasında çıkan arbedede 20 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Açıklamada, gözaltına alınanlardan birinin Rusya, ikisinin ABD vatandaşı olduğu belirtildi.
Gürcistan'da, "yabancı etkinin şeffaflığı" konulu yasa tasarısı karşıtı protestolar, yaklaşık bir aydır devam ediyor.

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, yasa tasarısının onaylama süreciyle ilgili dün yaptığı konuşmada, bazı göstericilerin bugün ve yarın için şiddet eylemleri planladığını belirtmişti. Gürcistan'ın egemen ve bağımsız bir devlet olduğunu kaydeden Kobakhidze, olası şiddet eylemlerine polisin karşılık vereceğini vurgulamıştı.

Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili de yasa tasarısına karşı olduğunu yinelemişti. Yasa tasarısını, "Rus yasası" olarak nitelendiren Zurabişvili, tasarının bir yasa olarak kabul edilmesi durumunda veto edeceğini belirtmişti.

Parlamentoda 17 Nisan'da birinci ve 1 Mayıs'ta ikinci oylamadan geçen tasarının yasalaşması için parlamentoda 3 kez onaylanması gerekiyor. Gürcistan'da iktidar partisi, Parlamentoda, Cumhurbaşkanı'nın kullanacağı veto kararını aşacak çoğunluğa sahip.

Hükümetin bu yıl parlamentoya tekrar sunduğu tasarı, fonlarının yüzde 20'sinden fazlasını yurt dışından alan Gürcistan'da kurulan kuruluşların "yabancı bir gücün çıkarlarını gözeten organizasyon" olarak kaydolmalarını veya para cezalarıyla karşı karşıya kalmalarını öngörüyor. Tasarıya göre, söz konusu kuruluşların kayıt işlemleri, Gürcistan Adalet Bakanlığınca kontrol edilecek.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Komşuda sular durulmuyor... Sokaklar savaş alanına döndü Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:36:10