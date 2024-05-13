Samanyolu Haber /Gündem / Cevdet Yılmaz'dan 'eğitimde şiddet' açıklaması /13 Mayıs 2024 11:14

Cevdet Yılmaz'dan 'eğitimde şiddet' açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, eğitimde şiddetle ilgili düzenlenen yasanın detayları hakkında konuştu. Yılmaz, "Hazırlanan taslak; eğitimcilere karşı şiddetin doğrudan tutuklama sebebi sayılmasını ve yüzde 50 artırımlı ceza uygulanmasını içeriyor" dedi.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, eğitimde şiddetle ilgili yasal düzenlemenin detaylarını açıkladı.

Geçtğimiz günlerde bir okul müdürünün öldürülmesiyle ilgili olay kamuoyu gündemindeki yerini korurken; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, eğitimde şiddetle ilgili düzenlenen yasanın ayrıntıları hakkında konuştu.

BirGün'de yer alan habere göre Yılmaz açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Şiddet, insanlığın ve değerlerimizin de en büyük düşmanıdır. Öğretmenlere yönelik şiddet olaylarını önleyecek, daha fazla caydırıcı olacak, faillere yönelik cezaları arttıran bir yasal düzenleme gündemimizdedir. Soruna köklü ve kalıcı çözüm için, hazırlıklarını sürdürdüğümüz Öğretmenlik Meslek Kanunu’nda öğretmeni güvence altına alacak çerçeveyi netleştiriyoruz. Hazırlanan taslak metin önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine gelecektir.

Tüm meslek gruplarında şiddetin her türüyle mücadele etmeye kararlılıkla devam edeceğiz. AKP Meclis Grubumuz ile istişare içinde hazırlanan taslak metin önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündemine gelecektir.

"DOĞRUDAN TUTUKLAMA SEBEBİ SAYILACAK"

Taslak; eğitimcilere karşı şiddetin doğrudan tutuklama sebebi sayılarak bu fiilleri işleyenlere tutuksuz yargılanma yolunun kapatılmasını, bu fiilleri işleyenlerin hapis cezalarının ertelenmesinin engellenmesini, Bu türden fiillere karşılık ceza kanunlarında öngörülen cezaların yüzde 50 oranında artırımlı olarak verilmesini içeriyor."

NE OLMUŞTU?

İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinin Alibeyköy semtinde bulunan Final Akademi Anadolu Lisesi Müdürü İbrahim Oktugan’ın (74) 5 ay önce okuldan uzaklaştırılan 2006 doğumlu Y.K. tarafından odasında silahla vurularak öldürülmüştü.

Lise öğrencisi Y.K., çıkarıldığı hakimlikçe "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak adam öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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