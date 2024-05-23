Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul'da pastaneye silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var! /23 Mayıs 2024 21:45

İstanbul'da pastaneye silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

İstanbul'un göbeğinde bir pastaneye silahlı saldırı düzenlendi.

SHABER3.COM

İstanbul Üsküdar'da bir pastaneye düzenlenen silahlı saldırı düzenlendi. Aktarılan bilgilere göre, iki husumetli aile barış yemeği için buluştu. Uzlaşma sağlanamadı ve gerginlik çıktı. Barış yemeğinde silahlar patladı ve 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Yapılan basın açıklamasına göre; 23.05.2024 Perşembe günü saat 20.10 sıralarında Üsküdar İlçesi Ünalan Mahallesi Ayazma Caddesi üzerinde bulunan bir cafede iki grup arasında çıkan tartışma silahlı çatışmaya dönüştü.

Olayda 3 kişi hayatını kaybetti, 2’si ağır olmak üzere toplam 5 kişi de yaralandı. 

Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken olayla ilgili tahkikat devam ediyor. 

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