Samanyolu Haber /Gündem / İlaç yapacaklardı, İstanbul'da yakalandı: ABD'li müze müdürüne gözaltı /13 Mayıs 2024 12:20

İlaç yapacaklardı, İstanbul'da yakalandı: ABD'li müze müdürüne gözaltı

İstanbul Havalimanı'nda endemik türdeki hayvanların zehrinin yurt dışına çıkarmak isteyen kişi gözaltına alındı. Operasyonda bin 500 adet akrep, örümcek, tarantula ele geçildi. İlaç yapımında kullanılan zehrin litresi 10 milyon dolar.

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İstanbul Havalimanı'nda yapılan operasyonda, bir şüphelinin valizinde yurt dışına çıkarılması yasak olan ve ilaç yapımında kullanıldığı belirlenen bin 500 adet bazı endemik türdeki akrep, tarantula, örümcek gibi çeşitli hayvanlar ele geçirildi.

ABD'Lİ MÜZE MÜDÜRÜNE GÖZALTI

Sözcü'de yer alan habere göre operasyonda, ABD'ye gideceği tespit edilen New York'taki Amerikan Ulusal Doğa Tarihi Müzesi'nin müdürü Lorenzo Prendini gözaltına alındı.

ZEHİRLERİNİ SAĞIP KAÇIRIYORDU

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmalarda, Türkiye'de bulunan ve yurt dışına çıkarılması yasak olan bazı endemik türdeki zehirli hayvanların DNA bilgilerinin kopyalandığı ve zehirlerinin sağılma yöntemiyle biriktirilerek ilaç yapımında kullanıldığını tespit etti.
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88 TÜP ZEHİR, BİN 500 HAYVAN

Ekipler, dün İstanbul Havailmanı'nda yaptıkları operasyonda, takibe alınan bir şüphelinin valizinde 58 adet poşet içerisinde yaklaşık bin 500 adet akrep, tarantula, örümcek gibi çeşitli zehirli hayvanlar ile 88 şişe içerinde sıvı madde ele geçirdi.

LİTRESİNİN DEĞERİ 10 MİLYON DOLAR

Yapılan araştırmalarda akrep zehirlerinden elde edilen 1 litre ilacın piyasa değerinin yaklaşık 10 milyon dolar olduğu belirlendi. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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