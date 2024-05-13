Rusya Savunma Bakanlığına Andrey Belousov getirildi

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA





Rusya Savunma Bakanı olan Sergey Şoygu görevinden alınarak yerine Andrey Belousov getirildi.







Belousov daha önce Başbakan yardımcılığı görevinde bulunuyordu.





Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, daha önce Sergei Shoigu'nun yürüttüğü Savunma Bakanlığı görevine Andrei Belousov'u getirdi.





Başbakan Mihail Mişustin'in ilk hükümetinde Belousov birinci başbakan yardımcısı olarak görev yapmıştı.





Andrei Belousov, 17 Mart 1959'da Moskova doğumlu. 1981 yılında Moskova Devlet Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden sibernetik bölümü diplomasıyla onur derecesiyle mezun oldu. Doktorasını iktisadi bilimler üzerine yaptı. 1990-2006 yıllarında Rusya Bilimler Akademisi Ulusal Ekonomi Gelişim Enstitüsü'nde kıdemli araştırmacı ve laboratuvar başkanı olarak çalıştı.





6 Şubat 2006 - 17 Temmuz 2008 tarihleri arasında Rusya Federasyonu Ekonomik Kalkınma ve Ticaret Bakan Yardımcısı olarak görev yaptı (12 Mayıs 2008 - Rusya Federasyonu Ekonomik Kalkınma Bakan Yardımcısı).





2008-2012'de Rusya Federasyonu Hükümeti Ekonomi ve Maliye Dairesi Başkanı olarak görev yaptı.





21 Mayıs 2012 - 24 Haziran 2013 - Dmitry Medvedev hükümetinde Rusya Federasyonu Ekonomik Kalkınma Bakanı oldu. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nda Rusya'dan yönetici ve Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası'nda Rusya Federasyonu'ndan müdür yardımcısı olarak görev yaptı.





24 Haziran 2013 tarihinde Rusya Federasyonu Cumhurbaşkanlığı İdaresi'nde çalışmaya başladı ve burada 21 Ocak 2020'ye kadar ekonomik konularda devlet başkanı Vladimir Putin'in asistanı olarak görev yaptı.





Aynı zamanda 17 Haziran 2015 - 29 Eylül 2018 - Rosneft petrol şirketinin Yönetim Kurulu Başkanlığında bulundu.





21 Ocak 2020'den bu yana Rusya Federasyonu Başbakanj Mişustin’in Birinci Yardımcısı olarak görev yaptı. Bu dönemde çok sayıda savunma projelerini takip etti.