Ülke silahlı saldırıyla sarsıldı: 30 ölü

Nijerya'da Zamfara Polis Sözcüsü Yazid Abu Abubakar, yaptığı yazılı açıklamada, silahlı çete üyelerinin eyaletin Maradun ve Tsafe bölgelerinde saldırı düzenlediğini belirtti.







Saldırı bölgesine güvenlik güçlerinin sevk edildiğini aktaran Abubakar, saldırılara ilişkin ayrıntıların daha sonra verileceğini ifade etti.





30 ÖLÜ, ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Ulusal basındaki haberlere göre, bölge sakinleri, saldırılarda 30 kişinin hayatını kaybettiğini, aralarında bölge imamının da bulunduğu çok sayıda kişinin kaçırıldığını kaydetti.







Nijerya, son zamanlarda ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve IŞİD'in Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarına da maruz kalıyor.





Ülkede ayrıca cezası idam olmasına rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor. Silahlı kişiler ve çete üyeleri, genelde ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.



