Samanyolu Haber /Gündem / 'Depremzedeler için kiraları sabit tutun' /20 Şubat 2023 09:27

'Depremzedeler için kiraları sabit tutun'

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar, depremzedeler için kiraların sabit tutulması konusunda mülk sahiplerine çağrıda bulundu.

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Ülke çapında gösterilen dayanışma nedeniyle duydukları memnuniyeti dile getiren iki lider, buna rağmen kendilerine bazı kent merkezlerinde kira fiyatlarında orantısız bir artış yaşandığına dair bilgilerin geldiğini söyledi.

Depremzedelerin daha fazla mağdur olmaması için mülk sahiplerine çağrıda bulunan Buldan ve Sancar, “Kiraları sabit tutun. Halkımızın mağdur olmasına yol açmayın. Hep birlikte dayanışarak bu zor günleri atlatalım” dedi.

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Evleri yıkılan veya hasar gören kiracıların uzun vadede nerede yaşayacağıyla ilgili henüz bir bilgilendirme yapılmadı

Büyük bir yıkıma yol açan Kahramanmaraş merkezli depremlerde on binlerce binanın yıkılmış, yıkılacak veya ağır hasarlı durumda olduğu açıklandı.

Evlerini kaybeden yüzbinlerce kişi deprem bölgesinden tahliye edildi.

Erdoğan aynı zamanda yıkılan binaların bir yıl içinde yeniden inşa edilip sahiplerine teslim edileceğini duyurdu.

Ancak evleri yıkılan veya hasar gören kiracılarla ilgili henüz bir bilgilendirme yapılmadı.

Diğer taraftan ülkenin birçok diğer bölgesinde ev sahipleri ve kiracılar binalarının depreme dayanıklılığı konusunda endişeli.


KİRACILAR NE YAPMALI?

- Kiracılar da enkazlar kaldırılmadan delil tespiti talebinde bulunmalı
- Kiracılar ev sahiplerini sorumlu tutabilir
- Kiracılar evlerine geri dönebilir mi?
- Kiracıların elleri kolları bağlı mı?

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