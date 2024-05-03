Orta Asya ülkeleri vatandaşlarına Rusya’ya gitmeyin uyarısı yapıyor

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA





Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı, sınırdaki kontrollerin sıklaştırılması nedeniyle vatandaşlarına, zorlayıcı nedenleri olmadıkça Rusya'ya seyahat etmekten kaçınmaları tavsiyesinde bulundu.





Bu tavsiye, Tacikistan Dışişleri Bakanlığı'nın benzer bir çağrısının ardından geldi. Bakanlık, zorlayıcı bir sebep olmaksızın Rusya'ya seyahat etmek isteyen vatandaşların, önceden getirilen ek güvenlik önlemleri ve sınır kontrolündeki artış nedeniyle, geçici olarak bu seyahatten kaçınmaları gerektiğini belirtti.





Ayrıca, Rusya Federasyonu'na girişte herhangi bir kısıtlama olup olmadığını kontrol etmeleri gerektiğini vurguladı. Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre, bu çağrı, Kırgız vatandaşlarının Rusya'ya girişlerinin toplu olarak reddedilmesi ve geri geldikleri ülkelere deport edilme vakalarıyla ilgili olduğunu da belirtti.





Bin Tacik vatandaşı Moskova havalimanlarında mahsur kaldı





Tacikistan Dışişleri Bakanlığı'nın 27 Nisan'daki benzer çağrıda bulunmuştu. Tacik vatandaşlarının bir kısmının Moskova havalimanlarında mahsur kaldığı bilgisi verildi. Tacikistan hükümeti, Rusya Büyükelçisine karşı protesto notası düzenlemişti.





Tacikistan, kapsamlı kontroller sonucunda yaklaşık bin Tacik vatandaşının Moskova havalimanlarında mahsur kaldığını bildirdi. Medyada, 22 Nisan'dan bu yana Orenburg bölgesindeki Kazak-Rusya sınırında Tacik plakalı yaklaşık 180 aracın mahsur kaldığı bildirildi.





Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Tacikistan Dışişleri Bakanı Sirojiddin Muhriddin ile yaptığı görüşmede, ülkeye gelen yabancılara yönelik kapsamlı kontrollerin Crocus Binası'ndaki terör saldırısıyla bağlantılı olduğunu söyledi.





Göç politikası sıkılaştı





Son dönemde Crocus Binası'na düzenlenen terör saldırısının ardından Rus yetkililer, göç politikasını sıkılaştırmıştı.





Bu bağlamda, Rusya'nın yabancıların kalış süresini kısıtlayacak ve yasadışı göçmenlerin sınır dışı edilmesini öngören yeni bir yasa tasarısı sunulmuştu. Dijital Kalkınma Bakanlığı ise, yabancıların Rusya'da bir SIM kart satın alırken biyometrik verilerini sunma zorunluluğu getirilmesini önermişti.





Dijital Kalkınma Bakanlığı, yabancılara SIM kart satışına ilişkin kurallarını ihlal eden kurum ve kişilere 2 milyon rubleye kadar (yaklaşık 20 bin dolar) para cezası getirilmesini önerdi.