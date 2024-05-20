Eski Ülkü Ocakları Başkanından şok sözler: 'Sinan Ateş, MHP içindeki iktidar kavgasından öldü'

Ankara Çankaya’da 30 Aralık 2022’de silahlı saldırı sonucu öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş’in ölümüne ilişkin soruşturma devam ederken, hazırlanan iddianamenin eksik olduğu gerekçesiyle tartışmalar sürüyor. İddianamede ifadesine yer verilmeyen eski Bursa Ülkü Ocakları Başkanı Cahit Özdemir, T24'ten Candan Yıldız'a konuştu ve çarpıcı açıklamalarda bulundu.







“SİNAN ATEŞ, DEVLET BEY’DEN BAŞKA KİMSEDEN TALİMAT ALMAZDI”

Özdemir, Sinan Ateş'in MHP içindeki iktidar mücadelesi nedeniyle öldürüldüğünü belirterek, "Sinan Ateş’i hep rakip gördüler kendilerine. Sinan öyle bir iz bıraktı ki, bu iz silinemedi. Ocaklara yeni bir seviye kazandırdı. Sinan Ateş adını silmek için birçok iftira attılar" dedi. Özdemir ayrıca, "Sinan Ateş, Devlet Bey’den başka kimseden talimat almazdı. Bahçeli’yle doğrudan bağlantısı vardı" ifadelerini kullandı.







“KUTLAMA YAPTILAR”

Sinan Ateş'in cenazesi sırasında yaşananlara dikkat çeken Özdemir, "Biz cenaze namazını kılarken, tabutun başında defnedilmesini beklerken, bütün kurum ve kuruluşlar yeni yıl kutlaması yaptılar. Bu bizim çok zorumuza ve ağırımıza gitti. Sinan’ın babası Musa Amca’mız bu davada gazi olmuş biri… Aile de bu davaya gönül vermiş" dedi.





“ÜLKÜ OCAKLARI KUŞATILDI”

Ülkü Ocakları'nın şu anki durumuna değinen Özdemir, "Ülkü Ocakları şu anda bir kuşatma altında. Ülkücü olmayan şahıslarca kuşatılmış durumda. Bu insanlar hem devlet nezdinde hem de parti içinde güçlüler. Bizim bu insanlarla mücadele etme şansımız yok artık. Çatır çatır adam öldürebilen gözleri dönmüş insanlar" ifadelerini kullandı.





“BAHÇELİ NORMALDE ONLARI İHRAÇ EDERDİ”



Bahçeli'nin olay sonrasındaki tutumuna ilişkin açıklamalarda bulunan Özdemir, "Devlet Bey bu tarzdaki olaylara bulaşanları partiden ihraç ederdi. Ama bu olayda böyle bir tavır göstermedi. Çağrı Ünel olayında da benzer bir durumu yaşadık. Bu tür olaylarda sorumluların ortaya çıkmasını beklerdik" dedi.

