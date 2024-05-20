İngiliz mahkemesinden Assange davasında flaş karar!

Wikileaks internet sitesinin kurucusu Julian Assange'ın ABD'ye iadesine ilişkin davada bir gelişme yaşandı. İngiliz Yüksek Mahkemesi Assange'ın iadesine ilişkin davaya karşı temyiz başvurusu yapabileceği kararını verdi.







ABD İDAM ETMEME GÜVENCESİ VERMİŞTİ

Assange'ın hukuk önünde eşit olmayacağı yönündeki endişelerin temyiz edilebileceğini belirtti. Avukatları Assange'ın ABD mahkemeleri tarafından eşit muamele görmeyeceği endişesinde olduklarını belirtmişlerdi.





İdam edilmeyeceği garantisinin siyasiler tarafından verildiğini belirten avukatlar, böyle bir yetkiyi sadece ABD yargısının verebileceğini de ifade etti.





ASSANGE DAVASI SÜRECİ

2012 yılında ABD'nin Irak ve Afganistan'da yaptığı suçların ve ABD gizli yazışmalarının ifşa edildiği Wikileaks adı internet sitesinin sahibi olan Julian Assange hakkında ABD makamları soruşturma başlatmıştı. Yayınlanan 251 BİN belgenin ardından Haziran 2012'de Ekvator'un Londra Büyükelçiliğine sığınan Assange 2019 yılında gözaltına alınarak İngiltere'de Belmarsh Hapishanesine konuldu.





Mahkeme 50 haftalık hapis cezasına mahkum edilen Assange'ın iade talebi çerçevesinde cezasını tamamladıktan sonra da tutukluluğunun devamına karar vermişti.





Mahkeme 10 Aralık 2021'de Assange'ın ABD'ye iade edilebileceği kararını aldı. Assange'ın avukatları da 1 Temmuz 2022'de karara ilişkin Yüksek Mahkemeye itiraz başvurusunda bulunmuştu.

