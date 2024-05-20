Yemekhanede pilotluk sınavı

Kamu kurumlarınca gerçekleştirilen sınavlarda yaşanan garipliklere bir yenisi daha eklendi. Pilot adaylarının, pilot olma amaçlarına yönelik yolun en önemli bölümlerinden birini oluşturan PPL Lisansı sınavının Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün yemekhanesinde gerçekleştirildiği öğrenildi.



BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, 14-15 Mayıs tarihlerinde, “Ticari olmamak kaydıyla” pilotluk yapılmasına olanak sağlayan PPL Lisansı sınavı düzenledi. 14 Mayıs günü gerçekleştirilen sınav, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü binasının sınav salonunda düzenlendi.



YEMEK KOKULU SINAV



15 Mayıs'taki sınavda ise bir gariplik yaşandı. Pilot adayları, sınav salonu yerine kurumun yemekhanesine alındı. Müdürlük, sınavın aşçıların ve çalışanların sesleri eşliğinde, yemek kokuları arasında gerçekleştirilmesinin nedeninin, “Katılımın yüksek olması” olduğunu belirtti. Sınava konsantre olmakta zorlanan adaylar, yaşananlara tepki gösterdi.



Pilot adaylarının tepkisi, TBMM gündemine taşıdı. CHP Milletvekili Ulaş Karasu, sınavda yaşananlara açıklık getirilmesi için Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. CHP’li Karasu’nun önergesinde, şu bazı sorulara yanıt arandı:



• 14-15 Mayıs 2024 tarihinde gerçekleştirilen PPL Sınavına kaç aday müracaat etmiş, kaçı sınava girmiştir? SHGM Genel Müdürlük binasındaki kazan dairesi ve deponun da bulunduğu -2’nci katta yapılmasının gerekçesi nedir? Gençlerin kaderini etkileyecek bir sınav neden böyle bir ortamda gerçekleştirilmiştir?



• Duyurusunda, PPL Pilot Sınavlarının Ankara’daki Genel Müdürlüğün adresinde ve sınav salonunda yapılacağının duyurulmasına karşın, gayri ciddi bir uygulamayla yemekhanede yapılmasının sorumlusu kim ya da kimlerdir? Sınav yeri değişikliğine ne zaman, kim tarafından karar verilmiş, karar kim ya da kimler tarafından onaylamıştır?



• Sınava giren adayların hakkı olmasına rağmen beraberlerindeki hesap makinesi ve flight computerin sınava alınmamış olmasının gerekçesi nedir? Sınav arasında, konsantre bozukluğu yaşadığı için başarısız olan adayların başarısızlığının sorumlusu kim ya da kimler olacaktır?



• Sınavda kamera kaydı tutulmuş mudur? Tutulmamış ise sınavda yaşanan usulsüzlükler nasıl belirlenecek, itirazlar nasıl değerlendirilecektir?