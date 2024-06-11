Samanyolu Haber /Gündem / Ali Babacan, Rusya’da ödül aldı /11 Haziran 2024 23:19

Ali Babacan, Rusya’da ödül aldı

Ali Babacan, Türkiye-Rusya ilişkilerine yaptığı katkılardan dolayı ödül aldı.

SHABER3.COM

Samanyoluhaber.com - Moskova

Rusya'da düzenlenen St. Petersburg Ekonomi Forumu'na katılan DEVA Partisi lideri Ali Babacan'a Türkiye-Rusya ilişkilerine yaptığı katkılardan ötürü ödül verildi.

"Rusya’nın Davos’u" denilen St.Petersburg Ekonomi Forumu’na ana konuşmacı olarak davet edilen ve iki oturumda konuşan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a bakanlığı döneminde Türkiye-Rusya ilişkilerine yaptığı katkılardan dolayı düzenlenen tören ile ödül verildi.

Babacan ödülünü, Moskova Yerel Hükümeti’nin Dış Ekonomik İlişkilerden Sorumlu Bakanı Sergey Chermin’in elinden aldı. Moskova Belediyesi, geleneksel olarak dış ekonomik ilişkilere katkısı olan üst düzey isimlere ödül veriyor.

St. Petersburg’da Türk ve Rus Bakanlar Arasında Enerji Zirvesi Yapıldı
Ayrıca St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nda, Türkiye ile Rusya arasındaki enerji konuları kapsamlı olarak ele alındı. Forumda, Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak ve Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, enerji alanındaki işbirliğini ve gelecekteki projeleri değerlendirdi.

Kremlin’den yapılan açıklamalara göre, Novak ve Bayraktar, Türkiye'de doğal gaz merkezi oluşturulması, Türk Akımı ve Mavi Akım projeleri üzerinden Rus doğal gazının transit geçişinin güvenliği gibi konuları görüştüler. Bu projeler, iki ülke arasındaki enerji işbirliğinin temel taşlarını oluşturuyor.

Bakan Bayraktar, nükleer enerjinin giderek daha fazla önem kazandığını vurguladı. Nükleer enerji olmadan dünya karbon emisyonlarını düşürme hedeflerine ulaşamayacağını belirtti. Bayraktar, "İstanbul Finans Merkezi’nde BOTAŞ ve Gazprom ortaklığında bir işletme şirketi kurmayı planlıyoruz" diyerek, bu alandaki işbirliğini güçlendirmek istediklerini ifade etti.
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