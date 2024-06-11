Erdoğan-Özel görüşmesi sonrası CHP'den ilk açıklama

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'e iade-i ziyarette bulundu. Görüşme 1 saat 30 dakika sürdü.







Toplantının ardından görüşmeye dair CHP kanadından ilk açıklamayı CHP Sözcüsü Deniz Yücel yaptı.







Özgür Özel'in Erdoğan'la görüştüğünü sonrasında Erdoğan'ın iade-i ziyarette bulunduğu hatırlatan Yücel, "Bunu ülkemiz demokrasisi açısından son derece önemli bulduğumuzu ifade etmek istiyorum. İktidarın şimdiye kadar kapattığı diyalog kanallarını CHP'nin açmış olması, Türk siyasi tarihi açısından önemli bir adımdır. Diyalog, istişare, müzakere demokrasinin olmazsa olmaz unsurlarıdır. Topluma faydası olacak, sorunların çözülmesine katkı sunacak her konuda CHP olarak katkı sunmaya hazırız. Bizim normalleşme dediğimiz bu sürecin toplumda da olumlu karşılandığını müşahede ediyoruz. Herkesin etkilendiği temel sorunların çözümünün siyaset kurumunda olduğunu biliyoruz" dedi.





"AÇILAN DİYALOG KANALI BİZİ İLKELERİMİZDEN VAZGEÇİRMEZ"

"Çok uzunca bir süredir devam eden kutuplaşma ve ayrıştırmanın olumlu sonuçlar vermediğini hep birlikte yaşadık. Bu nedenle toplumsal huzuru tesis edecek şekilde siyasi partilerin diyalog içerisinde olmasını önemsiyoruz" diyen Yücel, şunları söyledi:





"Açılan bu diyalog kanalı, bizi inandığımız ilkeli muhalefetten, toplumun sesi olmaktan vazgeçirmeyecek. Sorunu olan her kesime el uzatacağımızdan ve gerektiğinde en sert muhalefeti yapacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın. Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik ve sosyal tıkanmışlığın çözülmesi konusunda kararlı duruşumuz devam edecek. CHP olarak çığ gibi büyüyen sorunların çözümü konusunda 31 Mart'ta, halkımızın partimize verdiği sorumluluğun bilinciyle hareket ediyoruz."





GEZİ DAVASI GÜNDEME GELDİ

Erdoğan-Özel görüşmesine değinen Yücel "Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel ve Sayın Cumhurbaşkanı, ülkenin sorunlarına ilişkin kendi pencerelerinden gördükleri birçok hususu birbirleriyle paylaştılar. Sayın Cumhurbaşkanı'na ülkenin kanayan yarası olan, tüm toplumu ilgilendiren konuları ilettik. Hükümlü generaller meselesi geçen görüşmede Genel Başkanımız tarafından iletildi. Konu gecikmeli de olsa çözüldü. Bu konuda Özgür Özel, Cumhurbaşkanı'na teşekkürlerini ifade etti. Gezi Parkı eylemleri davasında kanun yararına bozma talebinin Adalet Bakanlığı'na iletilmesini önemli buluyoruz" dedi.





ÖZGÜR ÖZEL’DEN ‘ASGARİ ÜCRETE ZAM’ TALEBİ

Özel'in farklı kesimlerin sorunlarını gündeme getirdiğini aktaran Deniz Yücel, "Genel Başkanımız, asgari ücrete ara zam yapılması gerektiğini; en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine çekilmesi gerektiğini; üretim maliyetleri altında ezilen çay ve hububat üreticilerinin mağduriyetleri girecek şekilde düzenleme yapılması gerektiğini; atanmayan öğretmenleri; özel okul öğretmenlerinin yaşadığı sorunları; staj ve çıraklık mağdurlarını; emeklilikte kademe bekleyenlerin durumunu ve 6 Şubat'ta çok büyük bir felaketle sarsılan depremzedelerin sona erecek olan kira yardımını da gündeme getirdi" ifadelerini kullandı.