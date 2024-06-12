Ogün Samast hakim karşısındaydı: Savcılık, davanın düşmesini talep etti

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve BirGün yazarı Hrant Dink’in katili Ogün Samast'ın, tahliyesinin ardından hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olmamak'la birlikte 'örgüt adına suç işleme' suçlamasıyla açılan davanın görülmesine devam edildi.



Hrant Dink suikastinin tetikçisi Ogün Samast, Bolu F Tipi Cezaevi’nden koşullu salıverilme kapsamında 15 Kasım 2023'te tahliye edildi.



10 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR



Tahliyesinin ardından Samast hakkında ‘Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek’ suçundan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma tamamlanarak 17 Kasım'da iddianame düzenlendi. İddianamede, Ogün Samast'ın 5 yıldan 10 yıla kadar hapsi istendi.



Dosya daha sonra hukuki ve fiili irtibat nedeniyle İstanbul 14'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden Yasin Hayal ve Erhan Tuncel'in de arasında bulunduğu 11 sanığın yargılandığı davayla birleştirildi.



SAMAST, 2'İNCİ DURUŞMADA SAVUNMA YAPMIŞTI



2'nci duruşmada ilk savunmasını yapan Ogün Samast, iddianameye konu eylemleri daha önceki yargılandığı davada anlattığını, olayın üzerinden yaklaşık 19 sene geçmesi nedeniyle cinayete ilişkin sanıklar Erhan Tuncel ve Yasin Hayal arasında geçen konuşmaları hatırlamadığını iddia etmişti.



DURUŞMA BAŞLADI



Ogün Samast, İstanbul 14'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın 4'üncü duruşmasına SEGBİS üzerinden katılmak için Trabzon Adliyesi'ne geldi.



Samast, duruşma için 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi salonuna geçti. Duruşma, dinlenmeyen tanıkların savunmasıyla başladı.



Daha önce Trabzon TEM Şube Müdürlüğü görevlisi Adem Sağlam'ın "hizmet görüşmelerine" katıldığına dair ifade veren Ali Fuat Akdağ, mahkemede tanık olarak dinlendi. Ancak Akdağ, olayın üzerinden yıllar geçtiği için detayları ve kişileri hatırlamadığını söyledi.



SAVCILIK, DAVANIN DÜŞMESİNİ TALEP ETTİ



Savcılık, Samast'ın 'silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek' suçundan davanın zamanaşımına uğradığı gerekçesiyle düşmesini talep etti.



Savcı, nihai mütalaasında Ahmet İskender, Erhan Tuncel, Ersin Yolcu, Tuncay Uzundal, Yasin Hayal, Zeynel Abidin Yavuz ve Ogün Samast hakkında açılan kamu davasının "zaman aşımı" nedeniyle reddi; Adem Sağlam'a "örgüt üyeliği" suçundan hapis cezası, ancak "cinayet" suçlamasından beraat; Ali Fuat Yılmazer ve Ramazan Akyürek'e "anayasal düzeni değiştirmeye teşebbüs" suçundan ceza verilmesini talep etti.



DAVA ERTELENDİ



Erhan Tuncel, Ali Fuat Yılmazer, Ramazan Akyürek, Tuncay Uzundal, Yasin Hayal, Zeynel Abidin Yavuz, Adem Sağlam, Ersin Yolcu, Ogün Samast, savcının esas hakkındaki mütalaasına karşı savunmaları için süre istedi.



Samast, yaklaşık 1 saat 15 dakika duruşmada bulunduktan sonra adliyeden ayrıldı.



Mahkeme heyeti, sanıklara savunmalarını hazırlamaları için süre vererek duruşmayı 16 Ekim saat 10.00'a erteledi.



NE OLMUŞTU?



Hrant Dink’in 19 Ocak 2007’de öldürülmesine ilişkin İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nce bir kısım kamu görevlilerinin cinayetin işleneceğinden önceden haberdar oldukları ve cinayeti önlemek adına görevlerini yerine getirmedikleri gerekçesiyle dava açılmıştı.



Yargılamalar sonucu İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi bir kısım şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yeni hazırlanan iddianamede İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 12 Nisan 2021’de suç duyurusunda bulunduğu belirtildi.



İddianamede Dink ailesi ’müşteki’ sıfatıyla, Ogün Samast ise ’suça sürüklenen çocuk’ sıfatıyla yer almıştı. Hazırlanan iddianamede, Ogün Samast’ın ’silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek’ suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.



İstanbul 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan dava dosyası, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki 11 sanıklı örgüt davasıyla birleştirilmişti.



Öte yandan, Samast’ın dosyasının birleştirildiği örgüt davasına ilişkin hazırlanan iddianamede ise şüpheliler Yahya Öztürk ve Adem Sağlam’ın ‘anayasayı ihlal’, ‘belli bir yükümlülüğün ihmaliyle kasten öldürmeye neden olmak’ ve ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçlarından ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet ile 22 yıl 6’şar aydan 35’er yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları talep edilmişti.



İddianamede şüpheliler Ramazan Akyürek, Faruk Sarı ve Ali Fuat Yılmazer’in ‘anayasayı ihlal’ suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapisleri talep edilirken, diğer şüpheliler Yasin Hayal, Zeynel Abidin Yavuz, Tuncay Uzundal, Erhan Tuncel, Ersin Yolcu, Ahmet İskender’in ‘terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme’ suçundan 5’er yıldan 10’ar yıla kadar hapis cezaları talep edilmişti.

