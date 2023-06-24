Ekrem İmamoğlu: Hesap sormak için liste tutuyorum

"YENİ NESLİN BUNA TAHAMMÜLÜ YOK"





“HESAP SORMAK İÇİN LİSTE TUTUYORUM”





İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul seçiminin kazanılmasının 4. yılına özel Demokrasi Şenliği'nde İbrahim Selim ile Bu Gece programına konuk oldu.Burada İstanbul'daki değişime ilişkin konuşan İmamoğlu, kendisine yöneltilen "Oturan neden kalkmıyor koltuktan?" sorusunu yanıt verdi.İmamoğlu soruyu şu sözlerle cevapladı:"Siyaset, başka bir mecraya oturmak zorunda. Oraya doğru gidiyor. Ben bir iddia ile siyasete dahil oldum. Aslında yaşadığım beldedeki yaşamı değiştirmek, insanlara yapılan bir kısım siyasi yetkiler üzerinden zulümlere son vermek gibi kendimce ideallerim vardı ve dahil oldum. İlk aşamada ilçe başkanlığı yaptım. Ben dedim siyaseti yarın bırakacakmış gibi yapacağım. O dönem meclis üyemiz 'bu lafı deme, bu kötü bir laf siyasiler için' beni uyarmıştı. Tam aksine beni güçlendiren bir şey. Bir bakış açısına boyun eğmek, bir yanlışa evet demek ya da birisine yaranmak gibi değil tam aksine doğruların mücadelecisi olma konusunda kararlı bir kişilik olduğumu düşünüyorum siyasette. Benim en büyük gücüm de yarın bırakacakmış gibi yapıyorum. Bunu yaptığınız takdirde sizin yetkinizin insanlarda olduğunu, oy verirse devam, oy vermezse tamam bu kadar basit.Hele hele yeni neslin buna tahammülü olmayacak. Eskiden düşünme, idrak etme gibi zaman farklıydı. Zaman evrildi. Şu an saniyede onlarca bilgiye erişen nesille karşı karşıyayız. Onların zihinlerini analiz etmeden geleceğe bakamayız.Bu bakımdan hala bu devam ediyor ve canımızı sıkıyorsa artık bunun sona erme vakti gelmiştir diyorum ve mutlaka değişim zamanı..."İbrahim Selim Ekrem İmamoğlu’na, “İntikam almayı düşündüğünüz kişilerden oluşan bir kara listeniz var mı?” sorusunu yöneltti.İmamoğlu bu soruya, “Kindar değilim, biriyle bir hesabım varsa yüzüne söylemekten çekinmedim. Ama hukukun ve adaletin gerçekten tesis edildiği güne kadar hukukla hesap sormak için liste tutuyorum” şeklinde yanıt verdi.İmamoğlu, “Siyasetten yılıp, keşke bu işlere hiç girmeseydim dediniz mi?” sorusuna ise “Yılmadım, genelde yıldırdım” cevabını verdi.