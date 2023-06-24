Samanyolu Haber /Gündem / Ekrem İmamoğlu: Hesap sormak için liste tutuyorum /24 Haziran 2023 11:09

Ekrem İmamoğlu: Hesap sormak için liste tutuyorum

"İbrahim Selim ile Bu Gece" programına konuk olan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İbrahim Selim'in “İntikam almayı düşündüğünüz kişilerden oluşan bir kara listeniz var mı?” sorusuna, "Hukukla hesap sormak için liste tutuyorum” şeklinde yanıt verdi.

SHABER3.COM

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul seçiminin kazanılmasının 4. yılına özel Demokrasi Şenliği'nde İbrahim Selim ile Bu Gece programına konuk oldu.

Burada İstanbul'daki değişime ilişkin konuşan İmamoğlu, kendisine yöneltilen "Oturan neden kalkmıyor koltuktan?" sorusunu yanıt verdi.

İmamoğlu soruyu şu sözlerle cevapladı:

"Siyaset, başka bir mecraya oturmak zorunda. Oraya doğru gidiyor. Ben bir iddia ile siyasete dahil oldum. Aslında yaşadığım beldedeki yaşamı değiştirmek, insanlara yapılan bir kısım siyasi yetkiler üzerinden zulümlere son vermek gibi kendimce ideallerim vardı ve dahil oldum. İlk aşamada ilçe başkanlığı yaptım. Ben dedim siyaseti yarın bırakacakmış gibi yapacağım. O dönem meclis üyemiz 'bu lafı deme, bu kötü bir laf siyasiler için' beni uyarmıştı. Tam aksine beni güçlendiren bir şey. Bir bakış açısına boyun eğmek, bir yanlışa evet demek ya da birisine yaranmak gibi değil tam aksine doğruların mücadelecisi olma konusunda kararlı bir kişilik olduğumu düşünüyorum siyasette. Benim en büyük gücüm de yarın bırakacakmış gibi yapıyorum. Bunu yaptığınız takdirde sizin yetkinizin insanlarda olduğunu, oy verirse devam, oy vermezse tamam bu kadar basit.

"YENİ NESLİN BUNA TAHAMMÜLÜ YOK"

Hele hele yeni neslin buna tahammülü olmayacak. Eskiden düşünme, idrak etme gibi zaman farklıydı. Zaman evrildi. Şu an saniyede onlarca bilgiye erişen nesille karşı karşıyayız. Onların zihinlerini analiz etmeden geleceğe bakamayız.

Bu bakımdan hala bu devam ediyor ve canımızı sıkıyorsa artık bunun sona erme vakti gelmiştir diyorum ve mutlaka değişim zamanı..."

“HESAP SORMAK İÇİN LİSTE TUTUYORUM”

İbrahim Selim Ekrem İmamoğlu’na, “İntikam almayı düşündüğünüz kişilerden oluşan bir kara listeniz var mı?” sorusunu yöneltti.

İmamoğlu bu soruya, “Kindar değilim, biriyle bir hesabım varsa yüzüne söylemekten çekinmedim. Ama hukukun ve adaletin gerçekten tesis edildiği güne kadar hukukla hesap sormak için liste tutuyorum” şeklinde yanıt verdi.

İmamoğlu, “Siyasetten yılıp, keşke bu işlere hiç girmeseydim dediniz mi?” sorusuna ise “Yılmadım, genelde yıldırdım” cevabını verdi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Ekrem İmamoğlu: Hesap sormak için liste tutuyorum Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:26:28