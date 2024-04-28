Samanyolu Haber /Gündem / Yaşlı kadına ritüel yapıp milyonlarca euro ile Türkiye'ye kaçtı /28 Nisan 2024 09:30

Yaşlı kadına ritüel yapıp milyonlarca euro ile Türkiye'ye kaçtı

Kendisini bir kahin olarak tanıtan Serkan Ö. isimli adamın Almanya'da bir kadını dolandırdığı ve 1.3 milyon euro ile Türkiye'de lüks bir yaşam sürdüğü ortaya çıktı.

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Almanya'nın Münih kentinde yaşayan ve kendisini bir kahin ve falcı olarak tanıtarak geçimini sağlayan Serkan Ö. isimli adamın davası olaylı bir şekilde başladı...

Münih'te yaşayan bir kadını kandıran ve 1.3 milyon euro ile kayıplara karışan adam önceki gün hakim karşısına çıktı. Mahkeme Serkan Ö.'yü ve eşine 62 suçlama yöneltirken Serkan Ö.'ye 7 yıl hapis cezası verildi. Fakat tutuklanmayan Serkan, duruşmanın ikinci gününe katılmadı. Yetkililer Serkan'ın hapis cezasından kaçmak için Türkiye'ye gitmiş olabileceğinden şüpheleniyor.

Adamın ismi açıklanmayan kadını kandırmak için bazı "ritüeller" yaptığını ve hatta kadına ilaç bile verdiği açıklandı. 2018 yılından beri Serkan'a 1.3 milyon euro verildiği belirtilirken 2011 yılından beri ise Serkan Ö.'nün insanları kandırarak 5 milyon euro almış olabileceği tahmin ediliyor.

Almanya'nın çok okunan gazetelerinden Bild de Serkan'nın elde ettiği paralarla Türkiye'de lüks bir yaşam sürdüğünü öne sürdü. Gazete, Serkan'ın Antalya'da lüks teknelerde ve jet ski üzerindeki pozlarını paylaşarak burada güzel bir hayatı olduğunu iddia etti.

Bild gazetesine konuşan dolandırılan kadının eşi, "Paramızı asla geri alamayacağız. Sadece bizi dolandırmadı üstelik o parayla bir de yatırım yaptı. Onun Türkiye'de bazı şirketleri var" dedi. İsmi açıklanmayan adam Serkan'ın inşaat şirketi sahibi olduğunu iddia etti.

Avrupa genelinde Serkan için yakalama kararı çıkarıldı.
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