Samanyolu Haber /Gündem / Onlarca Sarayı ve Köşkü var ama yetmedi; Erdoğan'a İstanbul'da yeni ofis /12 Mayıs 2024 10:44

Onlarca Sarayı ve Köşkü var ama yetmedi; Erdoğan'a İstanbul'da yeni ofis

Cumhurbaşkanlığı’na bağlandığı açıklanan ve Recep Tayyip Erdoğan müzesi olacağı iddia edilen Haliç’in kıyısındaki tarihi Divanhane binasının çalışma ofisine dönüştürüldüğü öne sürüldü.

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BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, İstanbul Kasımpaşa’da, Haliç’in kıyısında yer alan ve uzun yıllar Kuzey Deniz Saha Komutanlığı karargâhı olarak kullanılan tarihi Divanhane binasında dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.

Tarihi yapının Erdoğan tarafından çalışma ofisi olarak kullanılacağı ve bu yüzden böyle bir hazırlık yapıldığı ifade ediliyor. Milli Saraylar Başkanlığı'nın konuyla ilgili soruyu yanıtsız bıraktığı belirtildi.



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, geçen yıl içerisinde 1869 yılında inşa edilen Divanhane binasının da yer aldığı toplam 30 bin metrekarelik bir alanın imar planını değiştirmişti. Bakanlığın hazırladığı imar planı raporunda ise Kuzey Deniz Saha Komutanlığı olarak kullanılan tarihi bina 6 Ocak 2022’de Milli Savunma Bakanlığı’ndan alınarak “Cumhurbaşkanlığı hizmetlerinde kullanılması için” Cumhurbaşkanlığı’na tahsis edildiği belirtildi. Yapılan imar planı değişikliğiyle de alan, “askeri alan” statüsünden çıkarılarak “resmi kurum (müze) alanına” dönüştürüldü. Bu şekilde Milli Savunma Bakanlığı’ndan alınan tarihi yapının Cumhurbaşkanlığı tarafından “RTE Müzesi’ne” dönüştürüleceği iddia edilmişti.

SARAYLAR VE KÖŞLER ZATEN EMRİNDE 
Öte yandan Erdoğan’ın kullandığı saray ve köşkler sık sık tartışmalara neden oluyor. Son olarak Ahlat Köşkü ve Okluk’taki yazlık sarayı inşa ettiren Erdoğan’ın yaklaşık 12 saray ve köşkü kullandığı biliniyor.

Bu saray ve köşkler ise şöyle:

• Dolmabahçe Sarayı

• Beylerbeyi Sarayı

• Yıldız Sarayı

• Vahdettin Köşkü

• Huber Köşkü

• Florya Köşkü

• Aynalıkavak Kasrı

• Beykoz Kasrı

• Çankaya Köşkü

• Atatürk Orman Çiftliği arazisine yapılan Cumhurbaşkanlığı Sarayı
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