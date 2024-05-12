Bankalardan komisyon vurgunu: Sadece yılın ilk çeyreğinde 136 milyar kazandılar

Kredi kartı alışverişler ve yükselen politika faizi ile işlem ücretlerinin artması bankaların komisyon gelirlerinin önceki çeyreğe göre ortalama yüzde 15’in üzerinde büyümesine imkan sağladı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) Mart 2024 bültenine göre, bankacılık sektörü mart ayında aylık yüzde 19 yükselişle 51 milyar 275 milyon TL net ücret ve komisyon geliri elde etti.







YILLIK YÜZDE 178 ARTIŞ

Sözcü'den Mehtap Özcan Ertürk'ün haberine göre; özellikle faiz kaynaklı artan ödeme sistemlerinin etkisi bu kalemde net görüldü. Böylece bankalar 2024 yılının ilk çeyreğinde 136 milyar 165 milyon TL komisyon geliri elde etti.





Ücret ve komisyon gelirlerindeki artış bir önceki yılın ilk çeyreğine göre yüzde 178 seviyesinde oldukça kuvvetli olup faaliyet giderlerindeki yüzde 78 artışın üzerinde geldi. Bankaların faaliyet giderleri mart ayında 62 milyar 316 milyon TL oldu, üç aylık faaliyet gideri ise 183 milyar 286 milyon TL’yi buldu. Kamu mevduat bankalarının 3 aylık net ücret ve komisyon geliri yıllık yüzde 153.9 oranında artış göstererek 38 milyar 83 milyon TL oldu. Yerli özel bankalar ise söz konusu 3 ayda 52 milyar 682 milyon TL (yıllık 195.2 artış), yabancı mevduat bankaları ise 35 milyar 660 milyon TL (yıllık yüzde 214.4 artış) net ücret ve komisyon geliri elde ettiler. Net faiz gelirleri ise Mart 2024’te aylık yüzde 39 artışla 93 milyar 539 milyon TL’ye yükselirken, 3 aylık faiz geliri toplamı 214 milyar 670 milyon TL’ye ulaştı. Üç aylık net faiz geliri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 46 artış gösterdi.





YABANCI BANKALARIN KÂRI YÜZDE 1,8 DARALDI

BDDK verilerine göre bankacılık sektörü net kârı mart ayında net faiz gelirlerindeki kuvvetli toparlanma ve ticari zarardaki gerilemenin yardımıyla aylık bazda yüzde 84.3 oranında kuvvetli artarak 78.8 milyar TL seviyesine yükseldi. Böylece bankacılık sektörü yılın ilk çeyreğinde 153.5 milyar TL net kâr üretti. Aylık bazda karşılaştırmada özel mevduat bankaları kredi karşılıklarındaki sert gerilemenin de yardımıyla yüzde 290.5 kâr artışı ile en iyi performansı gösterdi. Yabancı mevduat bankalarında yüzde 1.8 kâr daralması, kamu mevduat bankalarında ise yüzde 77.6 kâr artışı gerçekleşti.